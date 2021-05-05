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Коронавірус в Україні. Фото: МОЗ

Коронавірус в Україні різко пішов на спад на свята (ІНФОГРАФІКА)

5 тра 2021, 09:14
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Коронавірус в Україні пішов на спад за свята, але кількість госпіталізацій залишається високою. Так, за минулу добу, 4 травня, вірус виявили у 2 тис. 576 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 2 млн 90 тис. 986 людей. Подолали коронавірус станом на вчора 7 тис. 728 людей, а загалом вже одужали 1 млн 697 тис. 358 осіб. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померла від хвороби 161 особа. Загальна кількість жертв становить 45 тис. 77 людей.

Динаміка розповсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (405 випадків), Донецькій (287 заражень), Одеській (216 нових хворих), Дніпропетровській областях (213 інфікованих).
Динаміка розповсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО

Динаміка розповсюдження коронавірусу та вакцинації в регіонах така:

  • м. Київ — 143 випадки/ 57 щеплень;
  • Вінницька область — 31 випадок/ 61 щеплення;
  • Волинська область — 102 випадки/ 41 щеплення;
  • Дніпропетровська область — 213 випадків/ 879 щеплень;
  • Донецька область — 287 випадків/ 182 щеплення;
  • Житомирська область — 16 випадків/ 61 щеплення;
  • Закарпатська — 13 випадків/ 76 щеплень;
  • Запорізька область — 85 випадків/ 20 щеплень;
  • Івано-Франківська область — 13 випадків/ 62 щеплення;
  • Київська область — 73 випадки/ 355 щеплень;
  • Кіровоградська область — 42 випадки/ 60 щеплень;
  • Луганська область — 58 випадків/ 154 щеплення;
  • Львівська область — 48 випадків/ 0 щеплень;
  • Миколаївська область — 111 випадків/ 289 щеплень;
  • Одеська область — 216 випадків/ 100 щеплень;
  • Полтавська область — 106 випадків/ 23 щеплення;
  • Рівненська область — 68 випадків/ 120 щеплень;
  • Сумська область — 52 випадки/ 25 щеплень;
  • Тернопільська область — 70 випадків/ 60 щеплень;
  • Харківська область — 405 випадків/ 384 щеплення;
  • Херсонська область — 25 випадків/ 160 щеплень;
  • Хмельницька область — 136 випадків/ 0 щеплень;
  • Черкаська область — 177 випадків/ 86 щеплень;
  • Чернівецька область — 62 випадки/ 40 щеплень;
  • Чернігівська область — 24 випадки/ 130 щеплень.

За добу від коронавірусу прищепили 3 тис. 425 людей. Усього щеплення отримали 759 тис. 434 людей, з них отримали одну дозу — 759 тис. 432 особи, завершили вакцинацію (отримали дві дози) — 303 особи.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нова мутація коронавірусу, проти якої не діятиме колективний імунітет, з’явиться в Україні восени 2021 року. Такий прогноз озвучила лікар Ольга Богомолець. За її словами, колективний імунітет до COVID-19 не діятиме проти нового штаму вірусу.

Джерело: МОЗ


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