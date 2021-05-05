Коронавірус в Україні. Фото: МОЗ

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Коронавірус в Україні пішов на спад за свята, але кількість госпіталізацій залишається високою. Так, за минулу добу, 4 травня, вірус виявили у 2 тис. 576 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 2 млн 90 тис. 986 людей. Подолали коронавірус станом на вчора 7 тис. 728 людей, а загалом вже одужали 1 млн 697 тис. 358 осіб. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померла від хвороби 161 особа. Загальна кількість жертв становить 45 тис. 77 людей.





За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (405 випадків), Донецькій (287 заражень), Одеській (216 нових хворих), Дніпропетровській областях (213 інфікованих).



Динаміка розповсюдження коронавірусу та вакцинації в регіонах така:

м. Київ — 143 випадки/ 57 щеплень;

Вінницька область — 31 випадок/ 61 щеплення;

Волинська область — 102 випадки/ 41 щеплення;

Дніпропетровська область — 213 випадків/ 879 щеплень;

Донецька область — 287 випадків/ 182 щеплення;

Житомирська область — 16 випадків/ 61 щеплення;

Закарпатська — 13 випадків/ 76 щеплень;

Запорізька область — 85 випадків/ 20 щеплень;

Івано-Франківська область — 13 випадків/ 62 щеплення;

Київська область — 73 випадки/ 355 щеплень;

Кіровоградська область — 42 випадки/ 60 щеплень;

Луганська область — 58 випадків/ 154 щеплення;

Львівська область — 48 випадків/ 0 щеплень;

Миколаївська область — 111 випадків/ 289 щеплень;

Одеська область — 216 випадків/ 100 щеплень;

Полтавська область — 106 випадків/ 23 щеплення;

Рівненська область — 68 випадків/ 120 щеплень;

Сумська область — 52 випадки/ 25 щеплень;

Тернопільська область — 70 випадків/ 60 щеплень;

Харківська область — 405 випадків/ 384 щеплення;

Херсонська область — 25 випадків/ 160 щеплень;

Хмельницька область — 136 випадків/ 0 щеплень;

Черкаська область — 177 випадків/ 86 щеплень;

Чернівецька область — 62 випадки/ 40 щеплень;

Чернігівська область — 24 випадки/ 130 щеплень.

За добу від коронавірусу прищепили 3 тис. 425 людей. Усього щеплення отримали 759 тис. 434 людей, з них отримали одну дозу — 759 тис. 432 особи, завершили вакцинацію (отримали дві дози) — 303 особи.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нова мутація коронавірусу, проти якої не діятиме колективний імунітет, з’явиться в Україні восени 2021 року. Такий прогноз озвучила лікар Ольга Богомолець. За її словами, колективний імунітет до COVID-19 не діятиме проти нового штаму вірусу.

Джерело: МОЗ