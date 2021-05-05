Заборонити росіянам брати участь в іноземних організаціях хочуть у Держдумі

Росія. Фото: Интерфакс

https://racurs.ua/ua/n154174-zaboronyty-rosiyanam-braty-uchast-v-inozemnyh-organizaciyah-hochut-u-derjdumi.html

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У Росії хочуть заборонити громадянам брати участь в іноземних неурядових організаціях.

У Держдуму внесли відповідний законопроект, згідно з яким громадянам РФ буде повністю заборонено брати участь у роботі іноземних неурядових організацій (НУО), визнаних у країні небажаними. Про це повідомляє російський «Интерфакс».

Повідомляється, що заборона стосуватиметься я не тільки участі в роботі так званих НУО в Росії, але й будь-якої участі в діяльності таких організацій по всьому світу. Умовою для запровадження цього законопроекту стало нібито розслідування «фактів втручання іноземних держав у внутрішні справи Росії».

Російський уряд з’ясував, що росіяни за кордоном нібито відвідували тренінги небажаних іноземних організацій, у тому числі щодо впливу на виборчі кампанії, організації несанкціонованих акцій і щодо пропаганди наркотиків, але відповідальність за це для них не наступила через відсутність законопроекту.

Крім того, у Держдумі пропонують визнавати небажаними будь-які іноземні або міжнародні організації, які є посередниками в проведенні грошових операцій для організацій, що вже дістали в Росії статус небажаних.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Російська Федерація продовжує дипломатичну війну з Європою. Міністерство закордонних справ РФ оголосило персонами нон грата низку європейських чиновників. Серед них віце-президент Європейської комісії Віра Юрова і глава Європарламенту Давид Сассоли.

Джерело: Интерфакс