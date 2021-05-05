Блінкен. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n154173-yak-zmusyty-rf-prypynyty-viynu-na-donbasi-ta-povernuty-krym-rozpovily-v-derjdepi.html

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Держсекретар Сполучених Штатів Америки (США) Ентоні Блінкен та речник Держдепу Нед Прайс знайшли спосіб змусити Росію припинити агресію на Донбасі та повернути Крим.

Вони заявили, що потрібно продовжувати чинити тиск на Росію та примусити її до виконання своїх зобов’язань. Про це Блінкен та Прайс написали на своїх сторінках у Twitter.

Нам потрібно працювати разом, щоби звертати увагу на поведінку Росії, притягнути Росію до відповідальності за її дії та чинити тиск, аби Москва дотримувалася своїх міжнародних зобов’язань, — заявив Блінкен.



Натомість його колега, Нед Прайс, заявив, що Росія мусить виконати свої зобов’язання згідно з мінськими домовленостями та працювати над припинення конфлікту на Донбасі. Також РФ має зупинити незаконну окупацію Криму.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель провели двосторонні переговори в межах зустрічі міністрів закордонних справ «Великої сімки» в Лондоні. Під час цих переговорів вони, зокрема, порушили тему України — обговорили відносини з Росією на тлі нещодавнього військового нарощування Росії в окупованому Криму та на кордонах з Україною.



Джерело: Twitter