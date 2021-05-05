Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Блинкен. Фото: Укринформ

Как заставить РФ прекратить войну и вернуть Крым, рассказали в Госдепе

5 мая 2021, 08:16
999

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки (США) Энтони Блинкен и представитель Госдепа Нед Прайс нашли способ заставить Россию прекратить агрессию на Донбассе и вернуть Крым.

Они заявили, что нужно продолжать оказывать давление на Россию и заставить ее выполнять свои обязательства. Об этом Блинкен и Прайс написали на своих страницах в Twitter.

Нам нужно работать вместе, чтобы обращать внимание на поведение России, привлечь Россию к ответственности за ее действия и оказывать давление, чтобы Москва придерживалась своих международных обязательств, — заявил Блинкен.


В то же время его коллега, Нед Прайс, заявил, что Россия должна выполнить свои обязательства по минскими договоренностями и работать над прекращением конфликта на Донбассе. Также РФ должна остановить незаконную оккупацию Крыма.

Напомним, ранее мы сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава дипломатии Евросоюза Хосеп Боррель провели двусторонние переговоры в рамках встречи министров иностранных дел «Большой семерки» в Лондоне. Во время этих переговоров они, в частности, затронули тему Украина — обсудили отношения с Россией на фоне недавнего военного наращивания России в оккупированном Крыму и на границах с Украиной.

Источник: Twitter


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров