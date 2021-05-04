В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n154172-ukrainskie-uchenye-razrabotali-tri-prototipa-vakcin-ot-covid-19-sekretar-snbo.html

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Украина имеет три прототипа вакцин от коронавирусной болезни COVID-19.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал об этом в своей колонке на сайте издания «Украинская правда».

Украина имеет необходимый научный потенциал для разработки собственной вакцины от COVID-19 и три группы отечественных ученых уже разработали прототипы вакцин, — отметил Данилов.

По его словам, для завершения доклинических испытаний нужна лаборатория соответствующего класса защиты BSL-3 (такой уровень защиты применяется для работы с микроорганизмами, которые могут вызвать серьезные заболевания в результате заражения через воздух).

По словам Данилова, государства в ситуации с эпидемией коронавируса «выиграли время», чтобы дать возможность международным организациям, таким как ВОЗ, ООН и Всемирный банк, консолидировать международные активы, аккумулировать ресурсы, восстановить связи и «начать наступление».

Результатом объединенных усилий человечества стали прорывные научные результаты, в частности, не только в преодолении эпидемии и разработке вакцин, но и во многих других сопутствующих областях, — подчеркнул секретарь СНБО.



По мнению Данилова, пандемия коронавируса показала важность развития и сохранения национальных государств при одновременном углублении транснациональных международных связей.

Он отметил, что уже в конце декабря 2019 года был проинформирован о появлении опасного вируса в Китае и уже тогда была зафиксирована попытка через подставные фирмы закупить и вывезти с территории Украины средства защиты — маски, перчатки, противоэпидемические комплекты и т. п.