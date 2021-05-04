У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n154172-ukrayinski-vcheni-rozrobyly-try-prototypy-vakcyn-vid-covid-19-sekretar-rnbo.html

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Україна має три прототипи вакцин від коронавірусної хвороби COVID-19.

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов розповів про це у своїй колонці на сайті видання «Українська правда».

Україна має необхідний науковий потенціал для розробки власної вакцини від COVID-19, і три групи вітчизняних вчених вже розробили прототипи вакцин, — зазначив Данілов.

За його словами, для завершення доклінічних випробувань потрібна лабораторія відповідного класу захисту BSL-3 (такий рівень захисту застосовується для роботи з мікроорганізмами, які можуть спричинити серйозні захворювання в результаті зараження через повітря).

За словами Данілова, держави у ситуації з епідемією коронавірусу «виграли час», щоб надати можливість міжнародним організаціям, таким як ВООЗ, ООН та Всесвітній банк, консолідувати міжнародні активи, акумулювати ресурси, відновити зв’язки та «почати наступ».

Результатом об'єднаних зусиль людства стали проривні наукові результати, зокрема, не тільки у подоланні епідемії та розробці вакцин, але і у багатьох інших супутніх областях, — наголосив секретар РНБО.



На думку Данілова, пандемія коронавірусу показала важливість розвитку та збереження національних держав при одночасному поглибленні транснаціональних міжнародних зв’язків.

Він зазначив, що вже наприкінці грудня 2019 року був проінформований про появу небезпечного вірусу в Китаї і вже тоді була зафіксована спроба через підставні фірми закупити і вивезти з території України засоби захисту — маски, рукавички, протиепідемічні комплекти тощо.