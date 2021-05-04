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Ракурс
Учені виявили нове «дивне радіоколо», фото:

Велетенське «дивне радіоколо» виявили астрономи (ФОТО)

4 тра 2021, 22:21
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Астрономи за допомогою велетенського австралійського радіотелескопа ASKAP, який складається з 36 антен діаметром 12 м кожна, виявили нове так зване «дивне радіоколо» (Odd radio circle, ORC) — дуже велику незрозумілу астрономічну структуру у формі кільця, яка спостерігається лише у діапазоні радіохвиль.

Нове радіоджерело, позначене ORC J0102−2450, має діаметр 978 тис. світлових років, повідомляє Phys.

Вже відомо кілька «дивних радіокіл», двоє з них оптичні галактики у своїх центрах, тож, можливо галактики могли сформувати ці об'єкти.

На думку учених, нововідкритий об'єкт може стати третім у цьому переліку — він, скоріше за все, пов’язаний із еліптичною галактикою DES J010224.33−245039.5.

В учених наразі є кілька версій походження ORC J0102−2450:

  • це спостережувана на Землі з торця реліктова «радіолокаційна пелюстка» — одна з величезних еліптичних структур, яку викидають активні в радіодіапазоні галактики;
  • це гігантська вибухова хвиля, можливо, утворена в результаті злиття надмасивних чорних дір, в результаті чого утворюється радіокільце таких великих розмірів;
  • це можуть бути наслідки взаємодії радіогалактики та міжгалактичного середовища.

Однак для перевірки цих гіпотез потрібні відкриття нових таких об'єктів за допомогою ASKAP та інших телескопів, наголошують учені.


ORC J0102–2450 – контури радіосигналу ASKAP, накладені на оптичне кольорове зображення, фото: Phys

Нагадаємо, торік французькі вчені виявили величезну космічну структуру, розташовану за 1,4 млрд світлових років від Землі.


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