Учені виявили нове «дивне радіоколо», фото:

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Ракурс

Астрономи за допомогою велетенського австралійського радіотелескопа ASKAP, який складається з 36 антен діаметром 12 м кожна, виявили нове так зване «дивне радіоколо» (Odd radio circle, ORC) — дуже велику незрозумілу астрономічну структуру у формі кільця, яка спостерігається лише у діапазоні радіохвиль.

Нове радіоджерело, позначене ORC J0102−2450, має діаметр 978 тис. світлових років, повідомляє Phys.

Вже відомо кілька «дивних радіокіл», двоє з них оптичні галактики у своїх центрах, тож, можливо галактики могли сформувати ці об'єкти.

На думку учених, нововідкритий об'єкт може стати третім у цьому переліку — він, скоріше за все, пов’язаний із еліптичною галактикою DES J010224.33−245039.5.

В учених наразі є кілька версій походження ORC J0102−2450:

це спостережувана на Землі з торця реліктова «радіолокаційна пелюстка» — одна з величезних еліптичних структур, яку викидають активні в радіодіапазоні галактики;

це гігантська вибухова хвиля, можливо, утворена в результаті злиття надмасивних чорних дір, в результаті чого утворюється радіокільце таких великих розмірів;

це можуть бути наслідки взаємодії радіогалактики та міжгалактичного середовища.

Однак для перевірки цих гіпотез потрібні відкриття нових таких об'єктів за допомогою ASKAP та інших телескопів, наголошують учені.

Нагадаємо, торік французькі вчені виявили величезну космічну структуру, розташовану за 1,4 млрд світлових років від Землі.