Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Володимир Зеленський, фото: «Курс»

Зеленський у Польщі підписав декларацію про європейську перспективу України

4 тра 2021, 21:31
999

Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда підписали спільну декларацію про європейську перспективу України.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Текст спільної декларації лідерів закріплює, що наша держава має європейську перспективу відповідно до статті 49 Договору про Євросоюз, — зазначається в повідомленні.

Президенти України та Польщі відзначили намір України подати заявку на членство в ЄС у майбутньому після імплементації положень Угоди про асоціацію за умови дотримання Копенгагенських критеріїв та погодилися, що Республіка Польща підтримуватиме Україну на цьому шляху, — йдеться в документі.


Зазначається, що це вже другий такий документ, укладений Україною з державою Євросоюзу — у березні була підписана декларація з Литвою.

Нагадаємо, Зеленський вчора, 3 травня, прибув до Польщі, щоб взяти участь у заходах з нагоди 230-річчя ухвалення першої конституції Речі Посполитої.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів