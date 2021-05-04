Зеленський у Польщі підписав декларацію про європейську перспективу України

Володимир Зеленський, фото: «Курс»

https://racurs.ua/ua/n154170-zelenskyy-u-polschi-pidpysav-deklaraciu-pro-ievropeysku-perspektyvu-ukrayiny.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда підписали спільну декларацію про європейську перспективу України.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Текст спільної декларації лідерів закріплює, що наша держава має європейську перспективу відповідно до статті 49 Договору про Євросоюз, — зазначається в повідомленні.

Президенти України та Польщі відзначили намір України подати заявку на членство в ЄС у майбутньому після імплементації положень Угоди про асоціацію за умови дотримання Копенгагенських критеріїв та погодилися, що Республіка Польща підтримуватиме Україну на цьому шляху, — йдеться в документі.



Зазначається, що це вже другий такий документ, укладений Україною з державою Євросоюзу — у березні була підписана декларація з Литвою.

Нагадаємо, Зеленський вчора, 3 травня, прибув до Польщі, щоб взяти участь у заходах з нагоди 230-річчя ухвалення першої конституції Речі Посполитої.