5 травня відзначають Всесвітній день гігієни рукhttps://racurs.ua/ua/n154169-5-travnya-vidznachaut-vsesvitniy-den-gigiieny-ruk.htmlРакурс
5 травня щороку за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) відзначають Всесвітній день гігієни рук.
ВООЗ у 2009 році запустило відповідну ініціативу піл назвою «Врятуйте життя: мийте руки». Руки є одним із основних факторів ризику розповсюдження хвороботворних мікроорганізмів, тому гігієна рук дозволяє знизити рівень поширення захворювань.
Цю дату обрано не випадково — п’ятий день п’ятого місяця символізує п’ять пальців на кожній руці людини.
Також на 5 травня припадає Міжнародний день акушерки. Це свято відзначається з 1991 року на пропозицію Міжнародної конфедерації акушерок. За оцінками Фонду ООН з народонаселення, саме від кваліфікованих акушерок може залежати, залишаться живими чи помиратимуть під час пологів майже 300 тис. жінок і в десять разів більше немовлят щороку.
Крім того, на 5 травня припадає Міжнародний день боротьби за права осіб з інвалідністю. Люди з інвалідністю є повноцінними членами суспільства, проте часто їхні права порушуються більше, ніж права інших людей.
Православна церква цього дня вшановує пpеподобного Феодора Сікеота — візантійського аскета, монаха та чудотворця, який жив у приблизно 550−613 роках.
Також 5 травня вшановують святого Луку — апостола від сімдесяти, сподвижника апостола Павла. Він був автором одного з Євангелій та вважається першим іконописцем.
Народні прикмети:
- якщо Місяць у ніч рано сходить на небі — будуть ранні морози;
- якщо зозуля кує голосно і довго — погода в найближчі дні буде хорошою;
- гроза цього дня віщує багатий урожай;
- якщо вранці встановилася ясна погода — можна проводити посівні роботи.