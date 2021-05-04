Всемирный день гигиены рук отмечают 5 мая, фото:

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5 мая ежегодно при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечается Всемирный день гигиены рук.

ВОЗ в 2009 году запустило соответствующую инициативу пол названием «Спасите жизнь: мойте руки». Руки являются одним из основных факторов риска распространения болезнетворных микроорганизмов, поэтому гигиена рук позволяет снизить уровень распространения заболеваний.

Эта дата выбрана не случайно — пятый день пятого месяца символизирует пять пальцев на каждой руке человека.

Также на 5 мая приходится Международный день акушерки. Этот праздник отмечается с 1991 года по предложению Международной конфедерации акушерок. По оценкам Фонда ООН по народонаселению, именно от квалифицированных акушерок может зависеть, останутся живыми или будут умирать при родах почти 300 тыс. женщин и в десять раз больше младенцев ежегодно.

Кроме того, на 5 мая приходится Международный день борьбы за права лиц с инвалидностью. Люди с инвалидностью являются полноценными членами общества, однако часто их права нарушаются больше, чем права других людей.

Православная церковь в этот день чтит пpеподобного Феодора Сикеота — византийского аскета, монаха и чудотворца, жившего в примерно 550−613 годах.

Также 5 мая почитают святого Луку — апостола от семидесяти, сподвижника апостола Павла. Он был автором одного из Евангелий и считается первым иконописцем.

Народные приметы: