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Ракурс
Жозеп Боррель та Ентоні Блінкен, фото: Secretary Antony Blinken

Блінкен і Боррель обговорили Україну в Лондоні

4 тра 2021, 20:40
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Держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель провели двосторонні переговори в межах зустрічі міністрів закордонних справ «Великої сімки» у Лондоні.

Під час цих переговорів вони, зокрема, порушили тему України — обговорили відносини з Росією у світлі нещодавнього військового нарощування Росії в окупованому Криму та на кордонах з Україною. Про це повідомляє прес-служба Європейської служби зовнішніх дій.

Зазначається, що Борель та Блінкен також обговорили:

  • ситуацію щодо ядерної угоди з Іраном з огляду на можливе повернення до неї США;
  • стан здоров’я російського опозиціонера Олексія Навального;
  • дії Росії проти країн-членів Євросоюзу та санкції проти громадян ЄС;
  • ситуацію в Афганістані з огляду на нещодавні політичні рішення США щодо можливого виведення військ;
  • відносини з Китаєм.

Боррель також торкнувся питання зростання нестабільності в Колумбії, де тривають масові акції протесту.


Очікується, що наступний саміт ЄС-США, запланований на червень, надасть подальший імпульс для двосторонніх відносин.

Нагадаємо, Блінкен невдовзі має відвідати Україну. У Києві його супроводжуватиме Вікторія Нуланд, нещодавно затверджена Сенатом США на посаду заступника держсекретаря у політичних справах.

Джерело: Ракурс


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