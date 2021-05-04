Блінкен і Боррель обговорили Україну в Лондоні

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Жозеп Боррель та Ентоні Блінкен, фото: Secretary Antony Blinken
Блінкен і Боррель обговорили Україну в Лондоніhttps://racurs.ua/ua/n154168-blinken-i-borrel-obgovoryly-ukrayinu-v-londoni.htmlРакурс
Держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель провели двосторонні переговори в межах зустрічі міністрів закордонних справ «Великої сімки» у Лондоні.
Під час цих переговорів вони, зокрема, порушили тему України — обговорили відносини з Росією у світлі нещодавнього військового нарощування Росії в окупованому Криму та на кордонах з Україною. Про це повідомляє прес-служба Європейської служби зовнішніх дій.
Зазначається, що Борель та Блінкен також обговорили:
- ситуацію щодо ядерної угоди з Іраном з огляду на можливе повернення до неї США;
- стан здоров’я російського опозиціонера Олексія Навального;
- дії Росії проти країн-членів Євросоюзу та санкції проти громадян ЄС;
- ситуацію в Афганістані з огляду на нещодавні політичні рішення США щодо можливого виведення військ;
- відносини з Китаєм.
Боррель також торкнувся питання зростання нестабільності в Колумбії, де тривають масові акції протесту.
Очікується, що наступний саміт ЄС-США, запланований на червень, надасть подальший імпульс для двосторонніх відносин.
Нагадаємо, Блінкен невдовзі має відвідати Україну. У Києві його супроводжуватиме Вікторія Нуланд, нещодавно затверджена Сенатом США на посаду заступника держсекретаря у політичних справах.
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