Блинкен и Боррель обсудили Украину в Лондоне

Жозеп Боррель и Энтони Блинкен, фото: Secretary Antony Blinken

https://racurs.ua/n154168-blinken-i-borrel-obsudili-ukrainu-v-londone.html

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель провели двусторонние переговоры в рамках встречи министров иностранных дел «Большой семерки» в Лондоне.

Во время этих переговоров они, в частности, затронули тему Украины — обсудили отношения с Россией в свете недавнего военного наращивания России в оккупированном Крыму и на границах с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Европейской службы внешних действий.

Отмечается, что Борель и Блинкен также обсудили:

ситуацию относительно ядерной сделки с Ираном учитывая возможное возвращение к ней США;

состояние здоровья российского оппозиционера Алексея Навального;

действия России против стран-членов Евросоюза и санкции против граждан ЕС;

ситуацию в Афганистане учитывая недавние политические решения США о возможном выводе войск;

отношения с Китаем.

Боррель также коснулся вопроса роста нестабильности в Колумбии, где продолжаются массовые акции протеста.

Ожидается, что следующий саммит ЕС-США, запланированный на июнь, предоставит дальнейший импульс для двусторонних отношений.

Напомним, Блинкен вскоре должен посетить Украину. В Киеве его будет сопровождать Виктория Нуланд, недавно утвержденная Сенатом США на должность заместителя госсекретаря по политическим делам.