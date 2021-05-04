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Ракурс
Жозеп Боррель и Энтони Блинкен, фото: Secretary Antony Blinken

Блинкен и Боррель обсудили Украину в Лондоне

4 мая 2021, 20:40
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Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель провели двусторонние переговоры в рамках встречи министров иностранных дел «Большой семерки» в Лондоне.

Во время этих переговоров они, в частности, затронули тему Украины — обсудили отношения с Россией в свете недавнего военного наращивания России в оккупированном Крыму и на границах с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Европейской службы внешних действий.

Отмечается, что Борель и Блинкен также обсудили:

  • ситуацию относительно ядерной сделки с Ираном учитывая возможное возвращение к ней США;
  • состояние здоровья российского оппозиционера Алексея Навального;
  • действия России против стран-членов Евросоюза и санкции против граждан ЕС;
  • ситуацию в Афганистане учитывая недавние политические решения США о возможном выводе войск;
  • отношения с Китаем.

Боррель также коснулся вопроса роста нестабильности в Колумбии, где продолжаются массовые акции протеста.


Ожидается, что следующий саммит ЕС-США, запланированный на июнь, предоставит дальнейший импульс для двусторонних отношений.

Напомним, Блинкен вскоре должен посетить Украину. В Киеве его будет сопровождать Виктория Нуланд, недавно утвержденная Сенатом США на должность заместителя госсекретаря по политическим делам.

Источник: Ракурс


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