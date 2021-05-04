Блинкен и Боррель обсудили Украину в Лондоне

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Жозеп Боррель и Энтони Блинкен, фото: Secretary Antony Blinken
Блинкен и Боррель обсудили Украину в Лондонеhttps://racurs.ua/n154168-blinken-i-borrel-obsudili-ukrainu-v-londone.htmlРакурс
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель провели двусторонние переговоры в рамках встречи министров иностранных дел «Большой семерки» в Лондоне.
Во время этих переговоров они, в частности, затронули тему Украины — обсудили отношения с Россией в свете недавнего военного наращивания России в оккупированном Крыму и на границах с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Европейской службы внешних действий.
Отмечается, что Борель и Блинкен также обсудили:
- ситуацию относительно ядерной сделки с Ираном учитывая возможное возвращение к ней США;
- состояние здоровья российского оппозиционера Алексея Навального;
- действия России против стран-членов Евросоюза и санкции против граждан ЕС;
- ситуацию в Афганистане учитывая недавние политические решения США о возможном выводе войск;
- отношения с Китаем.
Боррель также коснулся вопроса роста нестабильности в Колумбии, где продолжаются массовые акции протеста.
Ожидается, что следующий саммит ЕС-США, запланированный на июнь, предоставит дальнейший импульс для двусторонних отношений.
Напомним, Блинкен вскоре должен посетить Украину. В Киеве его будет сопровождать Виктория Нуланд, недавно утвержденная Сенатом США на должность заместителя госсекретаря по политическим делам.
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