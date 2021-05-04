Миссия ОБСЕ обнаружила более 2 тыс. мин за два дня, фото: штаб ООС

https://racurs.ua/n154167-2-tys-min-za-dva-dnya-vyyavilo-obse-na-donbasse.html

Ракурс

Более 2 тыс. мин миссия ОБСЕ обнаружила на Донбассе только за два дня — 28 и 29 апреля 2021 года.

Эти мины обнаружены вблизи населенных пунктов Сигнальное и Верхнешироковское, сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).

В штабе ООС отмечают, что для осуществляемого оккупантами минирования характерны его хаотичность и отсутствие карт минных полей и предупредительных знаков или ограждений, что подвергает опасности мирное население.

Подтверждением этого являются многочисленные факты увечья и гибели местных жителей на временно оккупированной территории, ответственность за которые целиком лежит на оккупационных администрациях, — подчеркивается в сообщении.

Также наблюдается увеличение количества случаев целенаправленного дистанционного минирования оккупантами местности и гражданской инфраструктуры на подконтрольной Украине территории российскими минами ПОМ-2 (противопехотными минами, которые срабатывают, когда человек зацепляется за один из датчиков — тонкие, малозаметные капроновые нити, простирающиеся от центра корпуса мины).

Так, с начала года враг сбросил более 50 таких мин с затертой маркировкой, пытаясь скрыть страну и завод их производства.

Напомним, недавно на Донбассе украинские военные обезвредили заминированную игрушку, обнаруженную на дороге вблизи одного из населенных пунктов.