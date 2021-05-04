Бельгийский фермер случайно уменьшил территории Франции, фото: Eric Turpin

https://racurs.ua/n154166-fermer-sluchayno-peredvinul-granicu-francii-i-belgii-video.html

Ракурс

Границу Франции и Бельгии случайно передвинул бельгийский фермер. Изменение госграницы заметил местный краевед во время прогулки по лесу во французском муниципалитете Бузин-сюр-Рок — пограничный камень был перемещен на 2,29 м вглубь территории Франции.

Впоследствии было установлено, что фермер передвинул этот камень, поскольку он мешал проезду его трактора, сообщает издание LCI.

Фактически, действия фермера стали нарушением заключенного в 1820 году Кортрийского договора, которым была определена 620-километровая граница между Францией и современной Бельгией. Камень, который передвинули, датируется 1819 годом, когда соответствующая граница была впервые обозначена.

Впрочем, несмотря на это, в обоих государствах на инцидент с пограничным камнем отреагировали с юмором.

Он расширил Бельгию и уменьшил Францию. Это не хорошая идея, — отметил мэр бельгийской деревни Ерквелинн Давид Лаво. — Я обрадовался, мой город стал больше. Но мэр Бузин-сюр-Рок с этим не согласен.

Мы должны избежать новой пограничной войны, — прокомментировал событие мэр соседнего французского села Орели Велонек.

Отмечается, что представители местных властей Бельгии свяжутся с фермером и попросят его вернуть камень на место. Если фермер этого не сделает, ему может грозить уголовное обвинение.

С 1995 года Бельгия и Франция являются членами Шенгенской зоны. Это означает, что на этой границе нет постоянного пограничного контроля.

Напомним, в конце апреля между Кыргызстаном и Таджикистаном возник пограничный конфликт. Конфликт спровоцировали жители приграничных сел, которые забросали друг друга камнями.