Мост на трассе Луцк–Львов упал вечером 3 мая, фото: «Варта»

https://racurs.ua/n154165-padenie-mosta-na-trasse-luck-lvov-privelo-k-zatoram-video.html

Ракурс

Падение моста на трассе Луцк-Львов возле села Гаек Каменка-Бугского района Львовской области произошло вечером 3 мая. В результате движение по этому участку трассы было перекрыто.

Одним из способов объехать перекрытый участок трассы является движение через города Великие мосты и Червоноград дорогой Р-15.

В результате сегодня, 4 мая, в Великих мостах наблюдается затруднение движения. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, который также опубликовал соответствующее видео.

По его словам, движение также затруднено из-за ремонта дороги от Великих мостов до села Боянец.

Мост на трассе Луцк-Львов упал около 19.00 3 мая. В «Укравтодоре» позже сообщили, что этот мост капитально не ремонтировался с момента постройки в 1960 году и в последние пять лет находился в предаварийном состоянии.

В ведомстве уверяются, что ремонтные работы на этом мосту должны были начаться уже в ближайшие месяцы.