Міст на трасі Луцьк–Львів впав ввечері 3 травня, фото: «Варта»

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Ракурс

Падіння мосту на трасі Луцьк-Львів поблизу села Гайок Кам’янка-Бузького району Львівщини сталося ввечері 3 травня. В результаті рух цією ділянкою траси було перекрито.

Одним зі способів об’їхати перекриту ділянку траси є рух через міста Великі мости та Червоноград дорогою Р-15.

В результаті сьогодні, 4 травня, у Великих мостах спостерігається ускладнення руху. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, який також опублікував відповідне відео.

За його словами, рух також ускладнено через ремонт дороги від Великих мостів до села Боянець.

Міст на трасі Луцьк-Львів упав близько 19.00 3 травня. В «Укравтодорі» згодом повідомили, що цей міст капітально не ремонтувався з моменту побудови у 1960 році і в останні п’ять років перебував у передаварійному стані.

У відомстві запевняються, що ремонтні роботи на цьому мосту мали розпочатися вже у найближчі місяці.