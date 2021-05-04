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Ракурс
Міст на трасі Луцьк–Львів впав ввечері 3 травня, фото: «Варта»

Падіння мосту на трасі Луцьк-Львів призвело до заторів (ВІДЕО)

4 тра 2021, 18:41
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Падіння мосту на трасі Луцьк-Львів поблизу села Гайок Кам’янка-Бузького району Львівщини сталося ввечері 3 травня. В результаті рух цією ділянкою траси було перекрито.

Одним зі способів об’їхати перекриту ділянку траси є рух через міста Великі мости та Червоноград дорогою Р-15.

В результаті сьогодні, 4 травня, у Великих мостах спостерігається ускладнення руху. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, який також опублікував відповідне відео.

За його словами, рух також ускладнено через ремонт дороги від Великих мостів до села Боянець.

Інфографіка: Google Maps

Інфографіка: Google Maps


Міст на трасі Луцьк-Львів упав близько 19.00 3 травня. В «Укравтодорі» згодом повідомили, що цей міст капітально не ремонтувався з моменту побудови у 1960 році і в останні п’ять років перебував у передаварійному стані.

У відомстві запевняються, що ремонтні роботи на цьому мосту мали розпочатися вже у найближчі місяці.

Джерело: Ракурс


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