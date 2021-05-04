Бельгійський фермер випадково зменшив території Франції, фото: Eric Turpin

https://racurs.ua/ua/n154166-fermer-vypadkovo-peresunuv-kordon-franciyi-ta-belgiyi.html

Ракурс

Кордон Франції та Бельгії випадково пересунув бельгійський фермер. Зміну держкордону помітив місцевий краєзнавець під час прогулянки лісом у французькому муніципалітеті Бузіні-сюр-Рок — прикордонний камінь було переміщено на 2,29 м вглиб території Франції.

Згодом було встановлено, що фермер пересунув цей камінь, оскільки він заважав проїзду його трактора, повідомляє видання LCI.

Фактично, дії фермера стали порушенням укладеного у 1820 році Кортрійського договору, яким було визначено 620-кілометровий кордон між Францією та сучасною Бельгією. Камінь, який пересунули, датується 1819 роком, коли відповідна межа була вперше позначена.

Втім, попри це, в обох державах на інцидент з прикордонним каменем відреагували з гумором.

Він розширив Бельгію і зменшив Францію. Це не гарна ідея, — зазначив мер бельгійського села Ерквелінн Давид Лаво. — Я зрадів, моє місто стало більшим. Але мер Бузіні-сюр-Рок з цим не згоден.

Ми повинні уникнути нової прикордонної війни, — прокоментував подію мер сусіднього французького села Орелі Велонек.

Зазначається, що представники місцевої влади Бельгії зв’яжуться з фермером і попросять його повернути камінь на місце. Якщо фермер цього не зробить, йому може загрожувати кримінальне обвинувачення.

З 1995 року Бельгія та Франція є частинами Шенгенської зони. Це означає, що на цьому кордоні немає постійного прикордонного контролю.

Нагадаємо, наприкінці квітня між Киргизстаном та Таджикистаном виник прикордонний конфлікт. Конфлікт спровокували жителі прикордонних сіл, які закидали один одного камінням.