Місія ОБСЄ виявила понад 2 тис. мін за два дні, фото: штаб ООС

https://racurs.ua/ua/n154167-2-tys-min-za-dva-dni-vyyavylo-obsie-na-donbasi.html

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Понад 2 тисячі мін місія ОБСЄ виявила на Донбасі лише за два дні — 28 та 29 квітня 2021 року.

Ці міни виявлені поблизу населених пунктів Сигнальне та Верхньошироківське, повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

У штабі ООС наголошують, що для здійснюваного окупантами мінування характерним є його хаотичність та відсутність карт мінних полів і попереджувальних знаків чи огорож, що наражає на небезпеку мирне населення.

Підтвердженням цього є численні факти каліцтва та загибелі місцевих мешканців на тимчасово окупованій території, відповідальність за які цілком лежить на окупаційних адміністраціях, — наголошується в повідомленні.

Також спостерігається збільшення кількості випадків цілеспрямованого дистанційного мінування окупантами місцевості та цивільної інфраструктури на підконтрольній Україні території російськими мінами ПОМ-2 (протипіхотними мінами, які спрацьовують, коли людина зачіпляється за один із датчиків — тонкі, малопомітні капронові нитки, що простираються від центру корпусу міни).

Так, з початку року ворог скинув понад 50 таких мін із затертим маркуванням, намагаючись приховати країну та завод їх виробництва.

Нагадаємо, нещодавно на Донбасі українські військові знешкодили заміновану іграшку, виявлену на дорозі поблизу одного з населених пунктів.