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Місія ОБСЄ виявила понад 2 тис. мін за два дні, фото: штаб ООС

2 тис. мін за два дні виявило ОБСЄ на Донбасі

4 тра 2021, 19:58
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Понад 2 тисячі мін місія ОБСЄ виявила на Донбасі лише за два дні — 28 та 29 квітня 2021 року.

Ці міни виявлені поблизу населених пунктів Сигнальне та Верхньошироківське, повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

У штабі ООС наголошують, що для здійснюваного окупантами мінування характерним є його хаотичність та відсутність карт мінних полів і попереджувальних знаків чи огорож, що наражає на небезпеку мирне населення.

Підтвердженням цього є численні факти каліцтва та загибелі місцевих мешканців на тимчасово окупованій території, відповідальність за які цілком лежить на окупаційних адміністраціях, — наголошується в повідомленні.

Також спостерігається збільшення кількості випадків цілеспрямованого дистанційного мінування окупантами місцевості та цивільної інфраструктури на підконтрольній Україні території російськими мінами ПОМ-2 (протипіхотними мінами, які спрацьовують, коли людина зачіпляється за один із датчиків — тонкі, малопомітні капронові нитки, що простираються від центру корпусу міни).

Так, з початку року ворог скинув понад 50 таких мін із затертим маркуванням, намагаючись приховати країну та завод їх виробництва.


Міна ПОМ-2, фото: штаб ООС

Нагадаємо, нещодавно на Донбасі українські військові знешкодили заміновану іграшку, виявлену на дорозі поблизу одного з населених пунктів.

Джерело: Ракурс


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