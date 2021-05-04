Зеленский в Польше подписал декларацию о европейской перспективе Украины

Владимир Зеленский и Анджей Дуда, фото: Твиттер Владимира Зеленского

https://racurs.ua/n154170-zelenskiy-v-polshe-podpisal-deklaraciu-o-evropeyskoy-perspektive-ukrainy.html

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда подписали совместную декларацию о европейской перспективе Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Текст совместной декларации лидеров закрепляет, что наше государство имеет европейскую перспективу в соответствии со статьей 49 Договора о Евросоюзе, — отмечается в сообщении.

Президенты Украины и Польши отметили намерение Украины подать заявку на членство в ЕС в будущем после имплементации положений Соглашения об ассоциации при условии соблюдения Копенгагенских критериев и согласились, что Республика Польша будет поддерживать Украину на этом пути, — говорится в документе.



Отмечается, что это уже второй такой документ, заключенный Украиной с государством Евросоюза — в марте была подписана декларация с Литвой.

Напомним, Зеленский вчера, 3 мая, прибыл в Польшу, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 230-летия принятия первой конституции Речи Посполитой.