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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Зеленский прибыл в Варшаву на годовщину первой конституции Речи Посполитой

3 мая 2021, 12:49
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Владимир Зеленский, президент Украины прибыл с визитом в столицу Польши Варшаву.

В рамках этого визита Зеленский, вместе с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, примет участие в праздновании 230-летия принятия первой конституции Речи Посполитой, сообщает агентство «Укринформ».

В рамках визита в королевском замке в Варшаве состоится дискуссия президентов о будущем Европы. Также у Зеленского запланировано проведение переговоров с его польским коллегой Анджеем Дудой, после завершения которых состоится брифинг.

Первую конституцию Речи Посполитой считают одной из старейших в Европе. Сейм принял ее 3 мая 1791 года, однако попытка имплементации положений этого документа потерпела неудачу из-за сопротивления магнатов и оккупацию российскими войсками в 1792 году.


Конституции 3 мая была проявлением стремления к справедливости, которое объединяет наши страны и все европейское сообщество, — подчеркнул Зеленский в сообщении, опубликованном на его странице в социальной сети Твиттер.

Источник: Ракурс


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