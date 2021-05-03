Зеленский прибыл в Варшаву на годовщину первой конституции Речи Посполитой

Зеленский прибыл в Варшаву на годовщину первой конституции Речи Посполитойhttps://racurs.ua/n154128-zelenskiy-pribyl-v-varshavu-na-godovschinu-pervoy-konstitucii-rechi-pospolitoy.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины прибыл с визитом в столицу Польши Варшаву.
В рамках этого визита Зеленский, вместе с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, примет участие в праздновании 230-летия принятия первой конституции Речи Посполитой, сообщает агентство «Укринформ».
В рамках визита в королевском замке в Варшаве состоится дискуссия президентов о будущем Европы. Также у Зеленского запланировано проведение переговоров с его польским коллегой Анджеем Дудой, после завершения которых состоится брифинг.
Первую конституцию Речи Посполитой считают одной из старейших в Европе. Сейм принял ее 3 мая 1791 года, однако попытка имплементации положений этого документа потерпела неудачу из-за сопротивления магнатов и оккупацию российскими войсками в 1792 году.
Конституции 3 мая была проявлением стремления к справедливости, которое объединяет наши страны и все европейское сообщество, — подчеркнул Зеленский в сообщении, опубликованном на его странице в социальной сети Твиттер.