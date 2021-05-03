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Ракурс
В Берегово неизвестные расклеили листовки с угрозами, фото: «Сегодня»

Листовки с угрозами венграм расклеили на Закарпатье

3 мая 2021, 11:36
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Листовки с угрозами украинцам венгерского происхождения неизвестные расклеили в городе Берегово Закарпатской области.

Провокационные надписи обнаружили на нескольких домах местных жителей. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Причастных к этому лиц устанавливают, инцидент правоохранители квалифицировали по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, совмещенные с угрозами).


За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в прошлом году во время местных выборов на Закарпатье предвыборная гонка для партии «Слуга народа» началась небольшим конфузом — ошибку на билборде пришлось исправлять «дедовским способом».

Источник: Ракурс


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