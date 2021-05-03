В Украину возвращаются заморозки, фото:

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Ракурс

Заморозки в ряде регионов Украины ожидаются в ночь на завтра, 4 мая.

Наиболее вероятными они будут в западных, северных и центральных областях. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила синоптик Наталья Диденко.

Правда, небольшие и на почве, но все же — заморозки! — подчеркивает Диденко.

На юге и востоке заморозки не ожидаются.

Температура воздуха в ночь на 4 мая ожидается +2…+6°, в восточных областях и на юге Украины — +6…+12°.

Днем 4 мая температура воздуха составит +10…+15° (на Донетчине, Луганщине и в южной части — +12…+17°).

Отмечается, что 4 мая в Украине будет преобладать влияние антициклона южного происхождения, поэтому в большинстве областей погода будет солнечной.

Однако «хвост» атмосферного фронта черкнет по Северу — там днем ​​возможны небольшие дожди, — отмечает Диденко.

По словам Диденко, в течение этой недели в Украине будет теплеть, во второй половине недели ожидается увеличение количества дождей (максимум придется на 8 мая).

Настоящее тепло придет в Украину уже со следующего понедельника, 10 мая.

Столбики термометров будут легко преодолевать через +20…+25° и даже выше, — отмечает Диденко.



Напомним, в течение сегодняшних суток, 3 мая, в ряде регионов Украины ожидаются грозы.