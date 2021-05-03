В Україну повертаються заморозки, фото:

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Ракурс

Заморозки у низці регіонів України очікуються в ніч на завтра, 4 травня.

Найбільш ймовірними вони будуть у західних, північних та центральних областях. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила синоптик Наталка Діденко.

Щоправда, невеликі та на ґрунті, але все ж — заморозки! — наголошує Діденко.

На півдні та сході заморозки не очікуються.

Температура повітря в ніч на 4 травня очікується +2…+6°, у східних областях та на півдні України — +6…+12°.

Вдень 4 травня температура повітря становитиме +10…+15° (на Донеччині, Луганщині та у південній частині — +12…+17°).

Зазначається, що 4 травня в Україні переважатиме вплив антициклону південного походження, тому в більшості областей погода буде сонячною.

Проте «хвіст» атмосферного фронту черкне по Півночі — там вдень можливі невеликі дощі, — зазначає Діденко.

За словами Діденко, впродовж цього тижня в Україні теплітиме, в другій половині тижня очікується збільшення кількості дощів (максимум припаде на 8 травня).

Справжнє тепло прийде до України вже з наступного понеділка, 10 травня.

Стовпчики термометрів легко перемахуватимуть через +20…+25° і навіть вище, — зазначає Діденко.



Нагадаємо, впродовж сьогоднішньої доби, 3 травня, у низці регіонів України очікуються грози.