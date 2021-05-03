Листівки з погрозами угорцям розклеїли на Закарпатті

Листівки з погрозами угорцям розклеїли на Закарпаттіhttps://racurs.ua/ua/n154126-lystivky-z-pogrozamy-ugorcyam-rozkleyily-na-zakarpatti.htmlРакурс
Листівки з погрозами українцям угорського походження невідомі особи розклеїли у місті Берегове Закарпатської області.
Провокативні надписи виявили на кількох будинках місцевих жителів. Про це сьогодні, 3 травня, повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.
Причетних до цього осіб встановлюють, інцидент правоохоронці кваліфікували за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу (порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності, поєднані з погрозами).
За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до п’яти років.
Нагадаємо, торік під час місцевих виборів на Закарпатті передвиборчі перегони для партії «Слуга народу» розпочалася невеликим конфузом — помилку на білборді довелося виправляти «дідівським способом».