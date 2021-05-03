Зеленський прибув до Варшави на відзначення річниці першої конституції Речі Посполитої

Зеленський прибув до Варшави на відзначення річниці першої конституції Речі Посполитоїhttps://racurs.ua/ua/n154128-zelenskyy-prybuv-do-varshavy-na-vidznachennya-richnyci-pershoyi-konstytuciyi-rechi-pospolytoyi.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, прибув з візитом до столиці Польщі Варшави.
В межах цього візиту Зеленський, разом із президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії, візьме участь у відзначенні 230-річчя прийняття першої конституції Речі Посполитої, повідомляє агентство «Укрінформ».
В межах візиту у королівському замку у Варшаві відбудеться дискусія президентів щодо майбутнього Європи. Також у Зеленського заплановане проведення переговорів з його польським колегою Анджеєм Дудою, після завершення яких відбудеться брифінг.
Першу конституцію Речі Посполитої вважають однією з найстаріших у Європі. Сейм ухвалив її 3 травня 1791 року, проте спроба імплементації положень цього документу зазнала невдачі через спротив магнатів і окупацію російськими військами у 1792 році.
Конституція 3 травня була проявом прагнення до справедливості, яке об'єднує наші країни та всю європейську спільноту, — наголосив Зеленський у повідомленні, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Твіттер.