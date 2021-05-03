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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Зеленський прибув до Варшави на відзначення річниці першої конституції Речі Посполитої

3 тра 2021, 12:49
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Володимир Зеленський, президент України, прибув з візитом до столиці Польщі Варшави.

В межах цього візиту Зеленський, разом із президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії, візьме участь у відзначенні 230-річчя прийняття першої конституції Речі Посполитої, повідомляє агентство «Укрінформ».

В межах візиту у королівському замку у Варшаві відбудеться дискусія президентів щодо майбутнього Європи. Також у Зеленського заплановане проведення переговорів з його польським колегою Анджеєм Дудою, після завершення яких відбудеться брифінг.

Першу конституцію Речі Посполитої вважають однією з найстаріших у Європі. Сейм ухвалив її 3 травня 1791 року, проте спроба імплементації положень цього документу зазнала невдачі через спротив магнатів і окупацію російськими військами у 1792 році.


Конституція 3 травня була проявом прагнення до справедливості, яке об'єднує наші країни та всю європейську спільноту, — наголосив Зеленський у повідомленні, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Твіттер.

Джерело: Ракурс


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