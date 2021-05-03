Зеленский в Варшаве подписал совместную декларацию президентов пяти государств

Президенты пяти стран подписали совместную декларацию. Фото: Владимир Зеленский

https://racurs.ua/n154131-zelenskiy-v-varshave-podpisal-sovmestnuu-deklaraciu-prezidentov-pyati-gosudarstv.html

Ракурс

В Варшаве сегодня собрались президента пяти государств, чтобы почтить 230-летие принятия первой конституции Речи Посполитой — одной из старейших конституций континента.

В результате была подписана совместная декларация президентов пяти стран. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Заявление подписали:

президент Польши Анджей Дуда;

президент Украины Владимир Зеленский;

президент Эстонии Керсти Кальюлайд;

президент Латвии Егилс Левитс;

президент Литвы Гитанас Науседа.

Успех нашего общего наследия и общего дома, корнями которых является европейская цивилизация, требует, чтобы Европа, как и дом, строилась на фундаментальных ценностях и принципах, — говорится в заявлении. — Европа, которая объединяется, должна быть открытой для всех стран и народов, разделяющих такие ценности.

К этим ценностям подписанты декларации относят:

свободу;

суверенитет;

территориальную целостность;

демократию;

верховенство права;

равенство;

солидарность.

С пониманием и поддержкой относимся к устремлениям всех наций региона, с которыми наши народы объединяет общая историческая судьба и которые сегодня стремятся, как и мы, пользоваться благами свободы и демократии, отважно требуя уважения к своим правам, — отмечается в декларации.

Подписанты декларации отмечают, что для них солидарность народов, особенно в условиях современных угроз безопасности, является одним из краеугольных камней мира, стабильности, развития, благополучия и устойчивости.