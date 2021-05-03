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Ракурс
Президенты пяти стран подписали совместную декларацию. Фото: Владимир Зеленский

Зеленский в Варшаве подписал совместную декларацию президентов пяти государств

3 мая 2021, 14:45
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В Варшаве сегодня собрались президента пяти государств, чтобы почтить 230-летие принятия первой конституции Речи Посполитой — одной из старейших конституций континента.

В результате была подписана совместная декларация президентов пяти стран. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Заявление подписали:

  • президент Польши Анджей Дуда;
  • президент Украины Владимир Зеленский;
  • президент Эстонии Керсти Кальюлайд;
  • президент Латвии Егилс Левитс;
  • президент Литвы Гитанас Науседа.

Успех нашего общего наследия и общего дома, корнями которых является европейская цивилизация, требует, чтобы Европа, как и дом, строилась на фундаментальных ценностях и принципах, — говорится в заявлении. — Европа, которая объединяется, должна быть открытой для всех стран и народов, разделяющих такие ценности.

К этим ценностям подписанты декларации относят:

  • свободу;
  • суверенитет;
  • территориальную целостность;
  • демократию;
  • верховенство права;
  • равенство;
  • солидарность.

С пониманием и поддержкой относимся к устремлениям всех наций региона, с которыми наши народы объединяет общая историческая судьба и которые сегодня стремятся, как и мы, пользоваться благами свободы и демократии, отважно требуя уважения к своим правам, — отмечается в декларации.

Подписанты декларации отмечают, что для них солидарность народов, особенно в условиях современных угроз безопасности, является одним из краеугольных камней мира, стабильности, развития, благополучия и устойчивости.


Руководствуясь этим убеждением, мы привержены продолжению диалога и сотрудничества государств, которые мы представляем, — резюмируется в заявлении.

Источник: Ракурс


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