Зеленский в Варшаве подписал совместную декларацию президентов пяти государств

Зеленский в Варшаве подписал совместную декларацию президентов пяти государствhttps://racurs.ua/n154131-zelenskiy-v-varshave-podpisal-sovmestnuu-deklaraciu-prezidentov-pyati-gosudarstv.htmlРакурс
В Варшаве сегодня собрались президента пяти государств, чтобы почтить 230-летие принятия первой конституции Речи Посполитой — одной из старейших конституций континента.
В результате была подписана совместная декларация президентов пяти стран. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
Заявление подписали:
- президент Польши Анджей Дуда;
- президент Украины Владимир Зеленский;
- президент Эстонии Керсти Кальюлайд;
- президент Латвии Егилс Левитс;
- президент Литвы Гитанас Науседа.
Успех нашего общего наследия и общего дома, корнями которых является европейская цивилизация, требует, чтобы Европа, как и дом, строилась на фундаментальных ценностях и принципах, — говорится в заявлении. — Европа, которая объединяется, должна быть открытой для всех стран и народов, разделяющих такие ценности.
К этим ценностям подписанты декларации относят:
- свободу;
- суверенитет;
- территориальную целостность;
- демократию;
- верховенство права;
- равенство;
- солидарность.
С пониманием и поддержкой относимся к устремлениям всех наций региона, с которыми наши народы объединяет общая историческая судьба и которые сегодня стремятся, как и мы, пользоваться благами свободы и демократии, отважно требуя уважения к своим правам, — отмечается в декларации.
Подписанты декларации отмечают, что для них солидарность народов, особенно в условиях современных угроз безопасности, является одним из краеугольных камней мира, стабильности, развития, благополучия и устойчивости.
Руководствуясь этим убеждением, мы привержены продолжению диалога и сотрудничества государств, которые мы представляем, — резюмируется в заявлении.