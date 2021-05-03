В Харькове в руках подростка взорвалось портативное зарядное устройство

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Ракурс

В Харькове вчера, 2 мая, с травматической ампутацией двух пальцев левой кисти госпитализировали 14-летнего подростка. Медики проинформировали об этом правоохранителей.

Оказалось, что когда юноша находился по месту жительства без родителей у него в руке взорвалось портативное зарядное устройство. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По данному инциденту проводится проверка.

Стоит добавить, что вчера на странице в социальной сети Фейсбук Харьковской областной детской больницы № 1 сообщалось о госпитализации ребенка с травматической ампутацией двух пальцев руки, контузией, ожогами лица и второй руки.

Тогда предварительно отмечалось, что ребенок травмировался в результате неосторожного обращения с петардой.

Напомним, в Днепре во время празднования наступления 2021 года в руках у 10-летней девочки взорвалась петарда.