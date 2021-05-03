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В Харькове в руках подростка взорвалось портативное зарядное устройство
Взорвалось в руке — подросток в Харькове потерял пальцы из-за неисправности зарядного устройстваhttps://racurs.ua/n154130-vzorvalos-v-ruke-podrostok-v-harkove-poteryal-palcy-iz-za-neispravnosti-zaryadnogo-ustroystva.htmlРакурс
В Харькове вчера, 2 мая, с травматической ампутацией двух пальцев левой кисти госпитализировали 14-летнего подростка. Медики проинформировали об этом правоохранителей.
Оказалось, что когда юноша находился по месту жительства без родителей у него в руке взорвалось портативное зарядное устройство. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.
По данному инциденту проводится проверка.
Стоит добавить, что вчера на странице в социальной сети Фейсбук Харьковской областной детской больницы № 1 сообщалось о госпитализации ребенка с травматической ампутацией двух пальцев руки, контузией, ожогами лица и второй руки.
Тогда предварительно отмечалось, что ребенок травмировался в результате неосторожного обращения с петардой.
Напомним, в Днепре во время празднования наступления 2021 года в руках у 10-летней девочки взорвалась петарда.
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