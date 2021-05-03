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У Харкові в руках підлітка вибухнув портативний зарядний пристрій
Вибухнув у руці — підліток у Харкові втратив пальці через несправність зарядного пристроюhttps://racurs.ua/ua/n154130-vybuhnuv-u-ruci-pidlitok-u-harkovi-vtratyv-palci-cherez-nespravnist-zaryadnogo-prystrou.htmlРакурс
У Харкові вчора, 2 травня, з травматичною ампутацією двох пальців лівої кісті було госпіталізовано 14-річного підлітка. Медики проінформували про це правоохоронців.
Виявилося, що коли юнак перебував за місцем мешкання без батьків у нього в руці вибухнув портативний зарядний пристрій. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.
Наразі за цим інцидентом проводиться перевірка.
Варто додати, що вчора на сторінці у соціальній мережі Фейсбук Харківської обласної дитячої лікарні № 1 повідомлялося про госпіталізацію дитини з травматичною ампутацією двох пальців руки, контузією, опіками обличчя та другої руки.
Тоді попередньо зазначалося, що дитина травмувалася в результаті необережного поводження з петардою.
Нагадаємо, у Дніпрі під час святкування настання 2021 року в руках у 10-річної дівчинки вибухнула петарда.
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