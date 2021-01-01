У Дніпрі в руках 10-річної дівчинки вибухнула петарда, фото: 1obl

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У Дніпрі святкування Нового року із застосуванням піротехнічних засобів завершилося трагедією — у руках в 10-річної дівчинки вибухнула петарда.

Травмовану дитину в 00.10 1 січня доставили до обласної дитячої клінічної лікарні, повідомляє видання «Інформатор» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, що цю петарду дівчинці дали батьки, під час підпалювання вона вибухнула.

У постраждалої діагностовано вибухову травму обох кистей з відривом фаланг. Її на швидкій доставили в лікарню, усю ніч медики надавали їй допомогу.

Тепер дитину чекає довге лікування в ортопедичному відділенні.

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