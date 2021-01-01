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У Дніпрі в руках 10-річної дівчинки вибухнула петарда, фото: 1obl

10-річна дівчинка залишилася без пальців через вибух петарди у Дніпрі — ЗМІ

1 січ 2021, 20:56
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У Дніпрі святкування Нового року із застосуванням піротехнічних засобів завершилося трагедією — у руках в 10-річної дівчинки вибухнула петарда.

Травмовану дитину в 00.10 1 січня доставили до обласної дитячої клінічної лікарні, повідомляє видання «Інформатор» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, що цю петарду дівчинці дали батьки, під час підпалювання вона вибухнула.

У постраждалої діагностовано вибухову травму обох кистей з відривом фаланг. Її на швидкій доставили в лікарню, усю ніч медики надавали їй допомогу.


Тепер дитину чекає довге лікування в ортопедичному відділенні.

Нагадаємо, у Римі сотні пташок стали жертвами новорічних феєрверків. За словами очевидців, спостерігався справжній «дощ» з мертвих птахів.


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