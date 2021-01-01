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Ракурс
День наукової фантастики відзначають 2 січня

2 січня відзначають День наукової фантастики

1 січ 2021, 20:25
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2 січна у світі відзначають День наукової фантастики — жанру та методу у художній творчості, в основі якого лежить екстраполяція на теми науки та технологій. Засновником наукової фантастики вважається французький письменник Жуль Верн.

Дату 2 січня для святкування Дня наукової фантастики обрано, оскільки цього дня у 1920 році народився один із провідних письменників цього жанру — Айзек Азімов.

Православна церква цього дня вшановує святого Ігнатія Богоносця — єпископа Антіохії та одного з перших Отців церкви, учня апостола Івана Богослова. Він став жертвою переслідувань християн у 107 році, в часи правління римського імператора Траяна.

Саме Ігнатій в одному зі своїх листів вперше використав термін «Вселенська церква».


У народі цього дня відзначали Ігнатів день. Вважалося, що за погодою цього дня можна передбачити, яким буде серпень.

Народні прикмети:

  • якщо цього дня сонце яскраво світить, а на вулиці — мороз, то серпень буде жарким;
  • якщо цього дня сльота або інше негода — серпень буде похмурим і дощовим;
  • якщо іній цього дня вкриває дерева — варто очікувати настання погожої погоди;
  • якщо небо цього дня вкриває безліч зірок — рік буде врожайним;
  • якщо синиці голосно щебечуть — наближається похолодання.

Джерело: Ракурс


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