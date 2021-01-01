День наукової фантастики відзначають 2 січня

https://racurs.ua/ua/n148531-2-sichnya-vidznachaut-den-naukovoyi-fantastyky.html

Ракурс

2 січна у світі відзначають День наукової фантастики — жанру та методу у художній творчості, в основі якого лежить екстраполяція на теми науки та технологій. Засновником наукової фантастики вважається французький письменник Жуль Верн.

Дату 2 січня для святкування Дня наукової фантастики обрано, оскільки цього дня у 1920 році народився один із провідних письменників цього жанру — Айзек Азімов.

Православна церква цього дня вшановує святого Ігнатія Богоносця — єпископа Антіохії та одного з перших Отців церкви, учня апостола Івана Богослова. Він став жертвою переслідувань християн у 107 році, в часи правління римського імператора Траяна.

Саме Ігнатій в одному зі своїх листів вперше використав термін «Вселенська церква».

У народі цього дня відзначали Ігнатів день. Вважалося, що за погодою цього дня можна передбачити, яким буде серпень.

Народні прикмети: