2 січня відзначають День наукової фантастикиhttps://racurs.ua/ua/n148531-2-sichnya-vidznachaut-den-naukovoyi-fantastyky.htmlРакурс
2 січна у світі відзначають День наукової фантастики — жанру та методу у художній творчості, в основі якого лежить екстраполяція на теми науки та технологій. Засновником наукової фантастики вважається французький письменник Жуль Верн.
Дату 2 січня для святкування Дня наукової фантастики обрано, оскільки цього дня у 1920 році народився один із провідних письменників цього жанру — Айзек Азімов.
Православна церква цього дня вшановує святого Ігнатія Богоносця — єпископа Антіохії та одного з перших Отців церкви, учня апостола Івана Богослова. Він став жертвою переслідувань християн у 107 році, в часи правління римського імператора Траяна.
Саме Ігнатій в одному зі своїх листів вперше використав термін «Вселенська церква».
У народі цього дня відзначали Ігнатів день. Вважалося, що за погодою цього дня можна передбачити, яким буде серпень.
Народні прикмети:
- якщо цього дня сонце яскраво світить, а на вулиці — мороз, то серпень буде жарким;
- якщо цього дня сльота або інше негода — серпень буде похмурим і дощовим;
- якщо іній цього дня вкриває дерева — варто очікувати настання погожої погоди;
- якщо небо цього дня вкриває безліч зірок — рік буде врожайним;
- якщо синиці голосно щебечуть — наближається похолодання.