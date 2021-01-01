День научной фантастики отмечают 2 января

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Ракурс

2 января в мире отмечают День научной фантастики — жанра и метода в художественном творчестве, в основе которого лежит экстраполяция на темы науки и технологий. Основателем научной фантастики считается французский писатель Жюль Верн.

Дата 2 января для празднования Дня научной фантастики избрана, поскольку в этот день в 1920 году родился один из ведущих писателей этого жанра — Айзек Азимов.

Православная церковь в этот день чтит святого Игнатия Богоносца — епископа Антиохии и одного из первых Отцов церкви, ученика апостола Иоанна Богослова. Он стал жертвой преследований христиан в 107 году, во времена правления римского императора Траяна.

Именно Игнатий в одном из своих писем впервые использовал термин «Вселенская церковь».

В народе этот день отмечали Игнатов день. Считалось, что за погодой в этот день можно предсказать, каким будет август.

Народные приметы: