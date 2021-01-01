Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
День научной фантастики отмечают 2 января

2 января отмечают День научной фантастики

1 янв 2021, 20:25
999

2 января в мире отмечают День научной фантастики — жанра и метода в художественном творчестве, в основе которого лежит экстраполяция на темы науки и технологий. Основателем научной фантастики считается французский писатель Жюль Верн.

Дата 2 января для празднования Дня научной фантастики избрана, поскольку в этот день в 1920 году родился один из ведущих писателей этого жанра — Айзек Азимов.

Православная церковь в этот день чтит святого Игнатия Богоносца — епископа Антиохии и одного из первых Отцов церкви, ученика апостола Иоанна Богослова. Он стал жертвой преследований христиан в 107 году, во времена правления римского императора Траяна.

Именно Игнатий в одном из своих писем впервые использовал термин «Вселенская церковь».


В народе этот день отмечали Игнатов день. Считалось, что за погодой в этот день можно предсказать, каким будет август.

Народные приметы:

  • если в этот день солнце ярко светит, а на улице мороз — август будет жарким;
  • если в этот день слякоть или другая непогода — август будет пасмурным и дождливым;
  • если иней в этот день покрывает деревья — следует ожидать наступления ясной погоды;
  • если небо в этот день покрывает множество звезд — год будет урожайным;
  • если синицы громко щебечут — приближается похолодание.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров