2 января отмечают День научной фантастикиhttps://racurs.ua/n148531-2-yanvarya-otmechaut-den-nauchnoy-fantastiki.htmlРакурс
2 января в мире отмечают День научной фантастики — жанра и метода в художественном творчестве, в основе которого лежит экстраполяция на темы науки и технологий. Основателем научной фантастики считается французский писатель Жюль Верн.
Дата 2 января для празднования Дня научной фантастики избрана, поскольку в этот день в 1920 году родился один из ведущих писателей этого жанра — Айзек Азимов.
Православная церковь в этот день чтит святого Игнатия Богоносца — епископа Антиохии и одного из первых Отцов церкви, ученика апостола Иоанна Богослова. Он стал жертвой преследований христиан в 107 году, во времена правления римского императора Траяна.
Именно Игнатий в одном из своих писем впервые использовал термин «Вселенская церковь».
В народе этот день отмечали Игнатов день. Считалось, что за погодой в этот день можно предсказать, каким будет август.
Народные приметы:
- если в этот день солнце ярко светит, а на улице мороз — август будет жарким;
- если в этот день слякоть или другая непогода — август будет пасмурным и дождливым;
- если иней в этот день покрывает деревья — следует ожидать наступления ясной погоды;
- если небо в этот день покрывает множество звезд — год будет урожайным;
- если синицы громко щебечут — приближается похолодание.