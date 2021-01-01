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В Днепре в руках 10-летней девочки взорвалась петарда, фото: 1obl

10-летняя девочка осталась без пальцев из-за взрыва петарды в Днепре — СМИ

1 янв 2021, 20:56
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В Днепре празднование Нового года с применением пиротехнических средств завершилось трагедией — в руках у 10-летней девочки взорвалась петарда.

Травмированного ребенка в 00.10 1 января доставили в областную детскую клиническую больницу, сообщает издание «Информатор» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что эту петарду девочке дали родители, во время поджигания она взорвалась.

У пострадавшей диагностирована взрывная травма обеих кистей с отрывом фаланг. Ее на скорой доставили в больницу, всю ночь медики оказывали ей помощь.


Теперь ребенка ждет долгое лечение в ортопедическом отделении.

Напомним, в Риме сотни птиц стали жертвами новогодних фейерверков. По словам очевидцев, наблюдался настоящий «дождь» из мертвых птиц.


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