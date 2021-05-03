В Україні триває епідемія коронавірусу, фото:

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Ракурс

В Україні хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 вдвічі більше, ніж стверджує офіційна статистика.

Про це свідчать результати опитування, проведеного в період з 13 по 15 квітня, опубліковані на сайті Київського міжнародного інституту соціології.

Під час цього опитування респондентам пропонувалося відповісти на питання: «Чи Ви вже перехворіли або зараз хворієте на COVID 19?». В результаті 65% опитаних відповіли, що не хворіли, а 29% - що хворіли (17% - робили тест на коронавірус, а 12% - відчували у себе симптоми цього захворювання).

Соціологи методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки опитали 2001 респондента віком від 18 років в усіх регіонах України, окрім тимчасово окупованих територій. Зазначається, що статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Станом на 16 квітня в Україні офіційно було зафіксовано близько 2 млн випадків захворювання.

Якщо прийняти до уваги лише тих, хто робив тести, врахувати похибку і взяти нижню межу, то серед дорослого населення (18 років і старші) перехворіло 4,4 млн людей. Це означає, що в Україні хворих щонайменше вдвічі більше, ніж за офіційною статистикою, — зазначає гендиректор КМІС Володимир Паніотто.



Нагадаємо, наразі в Україні на COVID-19 офіційно хворіють майже 360 тис. осіб.