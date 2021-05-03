В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

https://racurs.ua/n154129-bolnyh-covid-19-v-ukraine-vdvoe-bolshe-chem-pokazyvaet-statistika-opros.html

Ракурс

В Украине больных коронавирусной болезни COVID-19 вдвое больше, чем утверждает официальная статистика.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в период с 13 по 15 апреля, опубликованные на сайте Киевского международного института социологии.

Во время этого опроса респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Вы уже переболели или сейчас болеете COVID 19?». В результате 65% опрошенных ответили, что не болели, а 29% - что болели (17% - делали тест на коронавирус, а 12% - испытывали у себя симптомы этого заболевания).

Социологи методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки опросили 2001 респондента старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий. Отмечается, что статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

По состоянию на 16 апреля в Украине официально были зафиксированы около 2 млн случаев заболевания.

Если принять во внимание только тех, кто делал тесты, учесть погрешность и взять нижнюю границу, то среди взрослого населения (18 лет и старше) переболели 4,4 млн человек. Это означает, что в Украине больных как минимум вдвое больше, чем по официальной статистике, — отмечает гендиректор КМИС Владимир Паниотто.



Напомним, сейчас в Украине на COVID-19 официально болеют почти 360 тыс. человек.