Зеленський у Варшаві підписав спільну декларацію президентів п’яти держав

Зеленський у Варшаві підписав спільну декларацію президентів п’яти державhttps://racurs.ua/ua/n154131-zelenskyy-u-varshavi-pidpysav-spilnu-deklaraciu-prezydentiv-p-yaty-derjav.htmlРакурс
У Варшаві сьогодні зібралися президента п’яти держав, щоб вшанувати 230-річчя ухвалення першої конституції Речі Посполитої — однієї з найстаріших конституцій континенту.
В результаті було підписано спільну декларацію президентів п’яти країн. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.
Заяву підписали:
- президент Польщі Анджей Дуда;
- президент України Володимир Зеленський;
- президент Естонії Керсті Кальюлайд;
- президент Латвії Егілс Левітс;
- президент Литви Гітанас Наусєда.
Успіх нашої спільної спадщини та спільного дому, корінням яких є європейська цивілізація, вимагає, щоб Європа, як і дім, будувалася на фундаментальних цінностях і принципах, — стверджується в заяві. — Європа, що об'єднується, повинна бути відкритою для всіх країн і народів, які поділяють такі цінності.
До цих цінностей підписанти декларації відносять:
- свободу;
- суверенітет;
- територіальну цілісність;
- демократію;
- верховенство права;
- рівність;
- солідарність.
З розумінням і підтримкою ставимося до устремлінь усіх націй регіону, з якими наші народи поєднує спільна історична доля і які сьогодні прагнуть, як і ми, користуватися благами свободи й демократії, відважно вимагаючи поваги до своїх прав, — зазначається у декларації.
Підписанти декларації зазначають, що для них солідарність народів, особливо в умовах сучасних загроз для безпеки, є одним з наріжних каменів миру, стабільності, розвитку, добробуту та стійкості.
Керуючись цим переконанням, ми віддані продовженню діалогу та співпраці держав, які ми представляємо, — резюмується в заяві.