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Ракурс
Президенти п’яти держав підписали спільну декларацію. Фото: Володимир Зеленський

Зеленський у Варшаві підписав спільну декларацію президентів п’яти держав

3 тра 2021, 14:45
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У Варшаві сьогодні зібралися президента п’яти держав, щоб вшанувати 230-річчя ухвалення першої конституції Речі Посполитої — однієї з найстаріших конституцій континенту.

В результаті було підписано спільну декларацію президентів п’яти країн. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

Заяву підписали:

  • президент Польщі Анджей Дуда;
  • президент України Володимир Зеленський;
  • президент Естонії Керсті Кальюлайд;
  • президент Латвії Егілс Левітс;
  • президент Литви Гітанас Наусєда.

Успіх нашої спільної спадщини та спільного дому, корінням яких є європейська цивілізація, вимагає, щоб Європа, як і дім, будувалася на фундаментальних цінностях і принципах, — стверджується в заяві. — Європа, що об'єднується, повинна бути відкритою для всіх країн і народів, які поділяють такі цінності.

До цих цінностей підписанти декларації відносять:

  • свободу;
  • суверенітет;
  • територіальну цілісність;
  • демократію;
  • верховенство права;
  • рівність;
  • солідарність.

З розумінням і підтримкою ставимося до устремлінь усіх націй регіону, з якими наші народи поєднує спільна історична доля і які сьогодні прагнуть, як і ми, користуватися благами свободи й демократії, відважно вимагаючи поваги до своїх прав, — зазначається у декларації.

Підписанти декларації зазначають, що для них солідарність народів, особливо в умовах сучасних загроз для безпеки, є одним з наріжних каменів миру, стабільності, розвитку, добробуту та стійкості.


Керуючись цим переконанням, ми віддані продовженню діалогу та співпраці держав, які ми представляємо, — резюмується в заяві.

Джерело: Ракурс


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