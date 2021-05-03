Зеленський у Варшаві підписав спільну декларацію президентів п’яти держав

Президенти п’яти держав підписали спільну декларацію. Фото: Володимир Зеленський

https://racurs.ua/ua/n154131-zelenskyy-u-varshavi-pidpysav-spilnu-deklaraciu-prezydentiv-p-yaty-derjav.html

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У Варшаві сьогодні зібралися президента п’яти держав, щоб вшанувати 230-річчя ухвалення першої конституції Речі Посполитої — однієї з найстаріших конституцій континенту.

В результаті було підписано спільну декларацію президентів п’яти країн. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

Заяву підписали:

президент Польщі Анджей Дуда;

президент України Володимир Зеленський;

президент Естонії Керсті Кальюлайд;

президент Латвії Егілс Левітс;

президент Литви Гітанас Наусєда.

Успіх нашої спільної спадщини та спільного дому, корінням яких є європейська цивілізація, вимагає, щоб Європа, як і дім, будувалася на фундаментальних цінностях і принципах, — стверджується в заяві. — Європа, що об'єднується, повинна бути відкритою для всіх країн і народів, які поділяють такі цінності.

До цих цінностей підписанти декларації відносять:

свободу;

суверенітет;

територіальну цілісність;

демократію;

верховенство права;

рівність;

солідарність.

З розумінням і підтримкою ставимося до устремлінь усіх націй регіону, з якими наші народи поєднує спільна історична доля і які сьогодні прагнуть, як і ми, користуватися благами свободи й демократії, відважно вимагаючи поваги до своїх прав, — зазначається у декларації.

Підписанти декларації зазначають, що для них солідарність народів, особливо в умовах сучасних загроз для безпеки, є одним з наріжних каменів миру, стабільності, розвитку, добробуту та стійкості.