Запретить россиянам участвовать в иностранных организациях хотят в Госдуме

Россия. Фото: Интерфакс

https://racurs.ua/n154174-zapretit-rossiyanam-uchastvovat-v-inostrannyh-organizaciyah-hotyat-v-gosdume.html

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В России хотят запретить гражданам участвовать в иностранных неправительственных организациях.

В Госдуму внесли соответствующий законопроект, согласно с которым гражданам РФ будет полностью запрещено участвовать в работе иностранных неправительственных организаций (НПО), признанных в стране нежелательными. Об этом сообщает российский «Интерфакс».

Сообщается, что запрет будет касаться не только участия в работе так званых НПО в России, но и любого участия в деятельности таких организаций по всему миру. Условием для введения этого законопроекта стало якобы расследование «фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России».

Российское правительство выяснило, что россияне за рубежом якобы посещали тренинги нежелательных иностранных организаций, в том числе по влиянию на избирательные кампании, организации несанкционированных акций и по пропаганде наркотиков, но ответственность за это для них не наступила из-за отсутствия законопроекта.

Кроме того, в Госдуме предлагают признавать нежелательными любые иностранные или международные организации, которые являются посредниками в проведении денежных операций для организаций, что уже получили в России статус нежелательных.

Напомним, ранее мы сообщали, что Российская Федерация продолжает дипломатическую войну с Европой. Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата ряд европейских чиновников. Среди них вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова и глава Европарламента Давид Сассоли.

Источник: Интерфакс