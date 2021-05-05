Блинкен. Фото: Лига

https://racurs.ua/n154177-chto-budet-delat-gossekretar-ssha-v-kieve-programma-vizita-blinkena.html

Ракурс

Визит Энтони Блинкена в Украину, госсекретаря США, планируется завтра, 6 мая. Самолет с дипломатом прибудет в Украину уже сегодня, а официальная часть визита начнется завтра утром.

Первым госсекретаря США встретит министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

Известно, что американский дипломат встретится с Кулебой в 9.30 утра. После переговоров они пройдут к Мемориальной стене возле Михайловского собора, чтобы почтить память павших защитников Украины во время российской агрессии. Попрощавшись в 10.10 с Кулебой, госсекретарь США отправится на встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Она запланирована на 10.35.

После общения с Шмыгалем, Блинкен проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча запланирована на 11.30 и продлится около часа. В это время появится возможность для общения Блинкена с Зеленским тет-а-тет. Их совместная пресс-конференция запланирована на 12.40.

После пресс-конференции Блинкен посетит в 14.15 круглый стол с представителями украинского гражданского общества, который пройдет в виртуальном режиме. Так же как и встреча в 15.15 с сотрудниками посольства США в Украине. После запланированных на 15.50 интервью представителям СМИ госсекретарь отправится в аэропорт.

Напомним, ранее мы сообщали, что Виктория Нуланд, которую на прошлой неделе Сенат США утвердил на должность заместителя госсекретаря в политических делах, будет находиться в Киеве во время визита главы Госдепартамента Энтони Блинкена.

Источник: Госдеп