Террористы ДНР накрыли минометным огнем COVID-больницу, фото — Марьинская городская военно-гражданская администрация

https://racurs.ua/n154178-terroristy-dnr-nakryli-minometnym-ognem-covid-bolnicu-foto.html

Ракурс

На Донбассе произошел обстрел гражданского объекта. Ночью город Красногоровка подвергся обстрелу из минометов. Получила повреждения Марьинская центральная районная больница.

Об этом сообщает Марьинская городская военно-гражданская администрация в Фейсбук.

Были повреждены окна в здании первого корпуса больницы, в котором находились 45 больных пневмонией и COVID-19.

После обстрела в этом корпусе отсутствует электроснабжение, но обошлось без пострадавших.

По информации 28-й отдельной механизированной бригады, в результате обстрела была повреждена машина скорой помощи и без электроснабжения остались соседние с больницей дома.

Полиция Донетчины проводит расследование, а городская военно-гражданская администрация принимает меры, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрела.

«Ракурс» сообщал, что 4 мая в Донецкой области 69-летний мужчина на кладбище подорвался на неустановленном взрывном предмете. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

По данным штаба операции Объединенных сил на фронте за прошедшие сутки зафиксировали шесть обстрелов со стороны боевиков. Кроме Красногоровки тяжелыми минометами враг бил по Водяном. Под пулеметным огнем была Авдеевка, под гранатометным — Луганское. Утром 5 мая боевики обстреляли окрестности Майорска возле оккупированной Горловки.