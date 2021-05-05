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Ракурс
Появилось видео обстрелянной из минометов COVID-больницы на Донбассе

Появилось видео обстрелянной из минометов COVID-больницы на Донбассе

5 мая 2021, 12:46
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Российско-оккупационные войска совершили обстрел Красногоровки на Донбассе. В результате обстрела из 120-мм минометов повреждена опорная больница, в которой находилось 45 пациентов с COVID-19 и пневмонией.

Офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан опубликовал видео из Красногоровки. Без того небогатый интерьер и больничные палаты получили большие повреждения. На видео видно, что осколки от мин изрешетили палаты, большинство окон остались без стеклопакетов.


«Ракурс» сообщал, что 4 мая под минометный обстрел попала прифронтовая Красногоровка Донецкой области. Она расположена в зоне ответственности 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода.

Источник: Ракурс


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