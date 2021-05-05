Появилось видео обстрелянной из минометов COVID-больницы на Донбассе

https://racurs.ua/n154192-poyavilos-video-obstrelyannoy-iz-minometov-covid-bolnicy-na-donbasse.html

Ракурс

Российско-оккупационные войска совершили обстрел Красногоровки на Донбассе. В результате обстрела из 120-мм минометов повреждена опорная больница, в которой находилось 45 пациентов с COVID-19 и пневмонией.

Офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан опубликовал видео из Красногоровки. Без того небогатый интерьер и больничные палаты получили большие повреждения. На видео видно, что осколки от мин изрешетили палаты, большинство окон остались без стеклопакетов.

«Ракурс» сообщал, что 4 мая под минометный обстрел попала прифронтовая Красногоровка Донецкой области. Она расположена в зоне ответственности 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода.