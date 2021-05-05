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Ракурс
Вакцинацию нардепов засекретил Минздрав - детали

Вакцинацию нардепов засекретил Минздрав — детали

5 мая 2021, 12:39
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Вакцинацию нардепов засекретило Министерство здравоохранения. Там отказались сообщить, сколько депутатов Верховной Рады уже успели вакцинироваться от коронавируса. В ведомстве такую информацию назвали «медицинской тайной».

Запрашиваемая информация является медицинской тайной. Министерство здравоохранения не является распорядителем вышеуказанной информации, — указали в Директорате общественного здоровья и профилактики заболеваемости в ответ на запрос «Украинской правды».

Издание направляло запрос о вакцинации нардепов и аппарата Верховной Рады против COVID-19 в Государственное управление делами, которое перенаправило его в Минздрав.

Напомним, с начала кампании по вакцинации от коронавируса в Украине было привито 759 тыс. 434 человека, две дозы вакцин получили 303 человека.

Ранее сообщалось, что нардеп Алексей Гончаренко 9 марта вакцинировался от коронавируса препаратом индийского производства Covishield.

Источник: УП


Вакцинация в Украине / РНБО

Вакцинация в Украине / РНБО

Источник: Ракурс


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