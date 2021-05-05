Вакцинацию нардепов засекретил Минздрав - детали

Вакцинацию нардепов засекретил Минздрав — деталиhttps://racurs.ua/n154191-vakcinaciu-nardepov-zasekretil-minzdrav-detali.htmlРакурс
Вакцинацию нардепов засекретило Министерство здравоохранения. Там отказались сообщить, сколько депутатов Верховной Рады уже успели вакцинироваться от коронавируса. В ведомстве такую информацию назвали «медицинской тайной».
Запрашиваемая информация является медицинской тайной. Министерство здравоохранения не является распорядителем вышеуказанной информации, — указали в Директорате общественного здоровья и профилактики заболеваемости в ответ на запрос «Украинской правды».
Издание направляло запрос о вакцинации нардепов и аппарата Верховной Рады против COVID-19 в Государственное управление делами, которое перенаправило его в Минздрав.
Напомним, с начала кампании по вакцинации от коронавируса в Украине было привито 759 тыс. 434 человека, две дозы вакцин получили 303 человека.
Ранее сообщалось, что нардеп Алексей Гончаренко 9 марта вакцинировался от коронавируса препаратом индийского производства Covishield.
Источник: УП