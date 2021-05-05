Где на границе с РФ установлена «Стена», отчиталась Госпогранслужба

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В рамках проекта «Стена» Украина обустроила 400 км противотанковых рвов на границе с Россией. Также Государственная пограничная служба Украины протянула 70 км колючей проволоки, построила 330 км рокадной дороги и на 100 км установила металлический забор.

Проекта «Стена» нет. Такое название сохранилось в обиходе. Нет такой стены, которая бы нас надежно защитила… от российских «Искандеров» и танков. Единственной стеной может быть готовность к самопожертвованию и мужество наших воинов из ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и всех других сил безопасности и обороны, — отметил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко в интервью «РБК-Украина».

По его мнению, нужно осуществлять инженерное обустройство границы, которое не позволило бы диверсионно-разведывательных группам РФ попасть на территорию Украины.

Именно такое инженерное обустройство мы и проводим. Обустраиваем противотанковый ров, контрольно-следовую полосу, рокадную дорогу и завершаем это все созданием системы видеонаблюдения. То есть мы строим башни, на которые устанавливаем видеокамеры и тепловизоры, — рассказал пограничник.

Дейнеко назвал это наиболее эффективной системой, которая постоянно в формате 24/7 обеспечивает контроль за государственной границей.

Мы завершаем работы по Харьковской области. Часть работ продолжалась по Черниговской области. В прошлом году обустроили один участок в Луганской области и проектно-изыскательские работы осуществляются в Сумской области. Там инженерные работы еще не начинались, — подытожил глава ГПСУ.

Он напомнил, что в прошлом году на участке Троицкое в Луганской области построили сверхсовременную систему видеонаблюдения, камеры там работают в автоматическом режиме. Благодаря этому удалось обнаружить нарушителей госграницы — российские ДРГ.

Прогнозировалось, что стоимость проекта «Стена» будет 4 млрд грн. Затем ее уменьшили до 2,5 млрд грн. На сегодня потрачено уже 2 млрд грн. В этом году запланированы расходы на 338 млн грн, — отметил чиновник.

Кроме этого, он рассказал, что ГПСУ получила разрешение самостоятельно изготовлять колючую проволоку «Егоза», потребность в которой составляет 450 тыс. бухт (стоимость одной — 6 тыс. грн). Поэтому пограничники построили цех и планируют изготавливать этот провод сами для уменьшения его стоимости.