Де на кордоні з РФ встановлена “Стіна”, прозвітувала Держприкордонслужба

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В рамках проекту «Стіна» Україна облаштувала 400 км протитанкових ровів на кордоні з Росією. Також Державна прикордонна служба України протягнула 70 км колючого дроту, побудувала 330 км рокадної дороги та на 100 км встановила металевий паркан.

Проекту «Стіна» немає. Така назва збереглась в обіході. Немає такої стіни, яка б нас надійно захистила… від російських «іскандерів» і танків. Єдиною стіною може бути готовність до самопожертви і мужність наших воїнів із ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби і всіх інших сил безпеки і оборони, — зазначив глава Держприкордонслужби Сергій Дейнеко в інтерв’ю для «РБК-Україна».

На його думку, потрібно здійснювати інженерне облаштування кордону, яке б не дозволило диверсійно-розвідувальних групам РФ потрапити на територію України.

Саме таке інженерне облаштування ми і проводимо. Облаштовуємо протитанковий рів, контрольно-слідову смугу, рокадну дорогу і завершуємо це все створенням системи відеонагляду. Тобто ми будуємо вежі, на які встановлюємо відеокамери і тепловізори, — розповів прикордонник.

Дейнеко назвав це найбільш ефективною системою, яка постійно в форматі 24/7 забезпечує контроль за державним кордоном.

Ми завершуємо роботи по Харківській області. Частина робіт тривала по Чернігівській області. В минулому році облаштували одну ділянку в Луганській області та проектно-вишукувальні роботи здійснюються у Сумській області. Там інженерні роботи ще не розпочинались, — підсумував глава ДПСУ.

Він нагадав, що торік на ділянці Троїцьке в Луганській області побудували надсучасну систему відеоспостереження, камери там працюють в автоматичному режимі. Завдяки цьому вдалося виявити порушників держкордону — російські ДРГ.

Прогнозувалося, що вартість проекту «Стіна» буде 4 млрд грн. Потім її зменшили до 2,5 млрд грн. На сьогодні витрачено вже 2 млрд грн. Цьогоріч заплановані витрати на 338 млн грн, — зауважив чиновник.

Окрім цього, він розповів, що ДПСУ отримала дозвіл самостійно виготовляти колючий дріт «Єгоза», потреба у якому складає 450 тис. бухт (вартість однієї — 6 тис. грн). Тому прикордонники побудували цех і планують виготовляти цей дріт самі задля зменшення його вартості.