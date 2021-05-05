Диктатор и Сигал. Фото: Regnum

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Ракурс

Стивен Сигал, голливудский актер и специальный представитель Министерства иностранных дел России по вопросам российско-американских гуманитарных связей, прибыл в Венесуэлу, где встретился с президентом Николасом Мадуро.

Сигал подарил ему самурайский меч — катану — в рамках визита. Об этом сообщают российские СМИ.





Венесуэльское телевидение показало кадры встречи Сигала с Мадуро. Актер дарит главе Боливарианской Республики самурайский меч. Мадуро меч принимает, потом они оба долго пытаются расчехлить оружие, когда чехол снимают и меч удается извлечь из ножен, Мадуро встает с ним в эффектную позу, словно готовится к бою. После проверки остроты лезвия он убирает подарок обратно в кобуру.

Как известно, Стивен Сиган активно посещает Россию и является другом президента РФ Владимира Путина. Он является обладателем российского паспорта. В 2018 году присутствовал на инаугурации Владимира Путина и на параде Победы на Красной площади. 31 июля 2018 года приказом министра иностранных дел России Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по гуманитарным связям России и США.

Напомним, ранее мы сообщали, что другого известного друга Путина, Жерара Депардье, обвинили в изнасиловании. Согласно обвинениям прокуратуры, в 2018 он изнасиловал 20-летнюю актрису, которая дважды приезжала к нему домой.