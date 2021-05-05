Сігал та Мадуро. Фото: Regnum

https://racurs.ua/ua/n154189-dyktator-venesuely-pohyzuvavsya-podarunkom-vid-druga-putina-sigala-foto-video.html

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Стівен Сігал, голлівудський актор і спеціальний представник Міністерства закордонних справ Росії з питань російсько-американських гуманітарних зв’язків, прибув до Венесуели, де зустрівся з президентом Ніколасом Мадуро.

Сігал подарував йому самурайський меч — катану — у рамках візиту. Про це повідомляють російські ЗМІ.





Венесуельське телебачення показало кадри зустрічі Сігала з Мадуро. На відео видно, як актор дарує голові Боліваріанської Республіки самурайський меч. Мадуро меч приймає, потім вони обидва довго намагаються витягти зброю з кобури. Коли чохол нарешті знімають, і меч вдається витягти, Мадуро встає з ним в ефектну позу, немов готується до бою. Після перевірки гостроти леза він прибирає подарунок назад у кобуру.



Як відомо, Стівен Сіган активно відвідує Росію і є другом президента РФ Володимира Путіна. Він є власником російського паспорта. У 2018 році був присутній на інавгурації Володимира Путіна й на параді Перемоги на Красній площі. 31 липня 2018 року наказом міністра закордонних справ Росії Стівен Сігал призначений спеціальним представником МЗС Росії з гуманітарних зв’язків Росії та США.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що іншого відомого друга Путіна, Жерара Депардьє, звинуватили в зґвалтуванні. Згідно зі звинуваченнями прокуратури, у 2018 він зґвалтував 20-річну актрису, яка двічі приїздила до нього додому.