Вакцинацію нардепів утаємничило МОЗ - деталі

https://racurs.ua/ua/n154191-vakcynaciu-nardepiv-utaiemnychylo-moz-detali.html

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Вакцинацію нардепів утаємничило Міністерство охорони здоров’я. Там відмовилися повідомити, скільки депутатів Верховної Ради вже встигли вакцинуватися від коронавірусу. У відомстві таку інформацією назвали «медичною таємницею».

Запитувана інформація є медичною таємницею. Міністерство охорони здоров’я не є розпорядником вищезазначеної інформації, — вказали у Директораті громадського здоров’я та профілактики захворюваності у відповідь на запит «Української правди».

Видання надсилало запит щодо вакцинації нардепів та апарату Верховної Ради проти COVID-19 до Державного управління справами, яке перенаправило його МОЗ.

Нагадаємо, з початку кампанії по вакцинації від коронавірусу в Україні було щеплено 759 тис. 434 особи, дві дози вакцин отримали 303 особи.

Раніше повідомлялося, що нардеп Олексій Гончаренко 9 березня вакцинувався від коронавірусу препаратом індійського виробництва Covishield.

Джерело: УП