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Ракурс
Археологи виявили відбитки дитячих рук на стінах древньої печери у Мексиці, фото: Reuters

В давній печері майя знайшли таємничі відбитки дитячих рук (ФОТО)

5 тра 2021, 13:15
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Культура майя залишила після себе величезну спадщину, яка буде ще довго розбурхувати уяву людей по всьому світу. Нещодавно вчені зробили чергове відкриття в старовинній печері в Мексиці.

На стінах печери, яка розташована на мексиканському півострові Юкатан, вчені виявили понад 100 чорних і червоних відбитків дитячих долонь. Археологи припускають, що, можливо, вони були створені під час стародавнього ритуалу майя, пише Reuters.

Зазначається, що всього було виявлено 137 відбитків, більшість з яких були зроблені дітьми близько 1,2 тис. років тому. Вчені кажуть, що це схоже на ритуал, який відправляв дітей у доросле життя. Цю теорію також підтверджує розташування печери, де були знайдені відбитки. Вона знаходиться на півночі півострова і всього за 10 метрів від дерева Сейба, яке вважається священним у віруваннях майя.

Чорний колір відбитків символізує смерть, але це не означало, що ці люди будуть вбиті, це, скоріше, говорило про переродження з ритуальної точки зору. Діти також залишили відбитки рук червоного кольору, що є відсиланням до війни чи життя, — пояснив археолог Серхіо Гросхеан, який працював на місці розкопок.


Джерело: Reuters

Джерело: Ракурс


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