Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Танець рідкісних журавлів потрапив на відео у лісах Волині

Танець рідкісних журавлів потрапив на відео у лісах Волині

5 тра 2021, 13:21
999

Танець рідкісних журавлів потрапив на відео у лісах Волині — птахів зафільмували камери спостереження, розташовані на території «Звірівського» лісомисливського господарства Луцького району.

Танець червонокнижних сірих журавлів не вперше демонструє життя диких тварин, раніше у фотопастки потрапляли й інші представники фауни, повідомляють у лісовому та мисливському господарстві.

Ці відеокамери були встановлені у волинських лісах задля пожежної безпеки. Загалом у лісах працює майже 200 камер відеоспостереження.

На території України сірий журавель гніздиться на Поліссі, іноді в заболочених долинах річок Лівобережного лісостепу. За різними даними в Україні гніздиться, ймовірно, від 500−600 до 700−850 пар.


Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів