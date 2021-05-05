Танець рідкісних журавлів потрапив на відео у лісах Волині

https://racurs.ua/ua/n154195-tanec-ridkisnyh-juravliv-potrapyv-na-video-u-lisah-volyni.html

Ракурс

Танець рідкісних журавлів потрапив на відео у лісах Волині — птахів зафільмували камери спостереження, розташовані на території «Звірівського» лісомисливського господарства Луцького району.

Танець червонокнижних сірих журавлів не вперше демонструє життя диких тварин, раніше у фотопастки потрапляли й інші представники фауни, повідомляють у лісовому та мисливському господарстві.

Ці відеокамери були встановлені у волинських лісах задля пожежної безпеки. Загалом у лісах працює майже 200 камер відеоспостереження.

На території України сірий журавель гніздиться на Поліссі, іноді в заболочених долинах річок Лівобережного лісостепу. За різними даними в Україні гніздиться, ймовірно, від 500−600 до 700−850 пар.