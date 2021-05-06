Агресія Росії. Фото: Знай

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Агресія Росії біля кордонів України продовжується. Росія вивела лише кілька тисяч військовослужбовців від кордону з Україною, натомість на різних ділянках залишається ще приблизно 80 тис. військових.

Це найбільша кількість сил, яку Росія накопичила там із моменту анексії Криму у 2014 році. Про це повідомляє The New York Times.

За інформацією видання, російське військове керівництво наказало частині підрозділів повернутися в казарми до 1 травня. Цей наказ був виконаний, і частина військ дійсно відійшла від кордону. Однак багато підрозділів полишили свої вантажівки та бронетехніку, як сигнал, що вони можуть повернутися, якщо президент РФ Володимир Путін вирішить розгорнути їх знову для бойових дій.

Натомість у США заявили, що сприймають постійну присутність військ на кордоні з Україною як сигнал Путіна про те, що він може перевершити кількісно військовослужбовців, які беруть участь у навчаннях США й НАТО в Європі. Військові аналітики зазначають, що розгортання військ Путіним мало на меті створити видимість, «пограти мускулами» перед новою адміністрацією президента США. Путін цілком може шукати способи перевірити рішучість Байдена, але небезпека полягає в тому, що будь-яке нарощування військової потужності може вийти з-під контролю або спровокувати глибоку кризу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Росія починає відводити війська Південного й Західного військових округів від українських кордонів із 23 квітня.

Джерело: The New York Times