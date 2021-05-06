Блінкен та Порошенко. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n154251-blinken-u-kyievi-derjsekretar-rozpochav-vizyt-zustrichchu-z-lideramy-rady.html

Ракурс

Ентоні Блінкен, очільник Держдепу США, прибув до України з офіційним візитом разом із Вікторією Нуланд.

Він уже встиг зустрітися з лідерами «Слуги народу» та «Європейської солідарності» у Верховній Раді. Про це повідомили очільники фракції Давід Арахамія та Петро Порошенко на своїх сторінках у Facebook.

Повідомляється, що зустріч Петра Порошенка та Ентоні Блінкена тривала понад годину. Порошенко заявляє, що зустріч була дуже «конструктивна й символічна». Він розповів, що держсекретар та Вікторія Нуланд заявили про концентрацію зусиль на проведенні та захисті реформ. Натомість Порошенко настоював на необхідності отримання Плану дій щодо членства в НАТО й підтримки України в позиціях переговорів щодо вступу в НАТО і ЄС, допомоги Україні щодо протидії коронавірусу.

Ми попросили, щоби США взяли участь у Кримській платформі та спільно обговорили активізацію Нормандського формату. Призначення спеціального представника США для відсічі російській агресії та координації дій з ЄС. Підкреслили важливість співпраці зі МВФ. Бо сьогодні вона зруйнована, — заявив Порошенко.

Натомість зустріч очільника фракції «Слуга народу» Давіда Арахамії з Ентоні Блінкеном пройшла не менш продуктивно. Повідомляється, що держсекретар запевнив, що США є стратегічним союзником України у сфері безпеки та побудови демократичних інституцій. Зокрема, Блінкен розповів про саміт G7, де питання підтримки України було основним, як і на зустрічі країн НАТО. Натомість Арахамія попросив вивчити можливість закріплення цих слів у двосторонньому договорі про стратегічне військове співробітництво між Україною та США.

На зустрічі всі фракції висловлювали єдину позицію в питаннях безпеки. Також прозвучало прохання призначити спецпредставника по Україні та призначити Крістіну Квін послом на постійній основі, — заявив Арахамія.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що звільняти Артема Ситника, директора Антикорупційного бюро, передумали «слуги народу» напередодні візиту Блінкена. На сайті Верховної Ради з’явився текст законопроекту № 5459 про Національне антикорупційне бюро України, який пропонує дати Кабміну повноваження щодо призначення та звільнення голови НАБУ.

Джерело: Facebook