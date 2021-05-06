Блинкен и Порошенко. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n154251-blinken-v-kieve-gossekretar-nachal-vizit-so-vstrechi-s-liderami-rady.html

Ракурс

Энтони Блинкен, глава Госдепа США, прибыл в Украину с официальным визитом вместе с Викторией Нуланд.

Он уже успел встретиться с лидерами «Слуги народа» и «Европейской солидарности» в Верховной Раде. Об этом сообщили руководители фракции Давид Арахамия и Петр Порошенко на своих страницах в Facebook.

Сообщается, что встреча Петра Порошенко и Энтони Блинкена длилась более часа. Порошенко заявляет, что встреча была очень «конструктивной и символической». Он рассказал, что госсекретарь и Виктория Нуланд заявили о концентрации усилий на проведении и защите реформ. В то же времяПорошенко настаивал на необходимости получения Плана действий по членству в НАТО и поддержке Украины в позициях переговоров по вступлению в НАТО и ЕС, помощи Украине по противодействию коронавирусу.

Мы попросили, чтобы США приняли участие в Крымской платформе и совместно обсудили активизацию Нормандского формата. Назначение специального представителя США при отражении российской агрессии и координации действий с ЕС. Подчеркнули важность сотрудничества с МВФ. Потому что сегодня оно разрушено, — заявил Порошенко.

В то же время встреча главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии с Энтони Блинкеном прошла не менее продуктивно. Сообщается, что госсекретарь заверил, что США являются стратегическим союзником Украины в сфере безопасности и построения демократических институтов. В частности, Блинкен рассказал о саммите G7, где вопрос поддержки Украины был основным, как и на встрече стран НАТО. Сам Арахамия попросил изучить возможность закрепления этих слов в двустороннем договоре о стратегическом военном сотрудничестве между Украиной и США.

На встрече все фракции высказывали единую позицию в вопросах безопасности. Также прозвучала просьба назначить спецпредставителя по Украине и назначить Кристину Квин послом на постоянной основе, — заявил Арахамия.



Напомним, ранее мы сообщали, что увольнять Артема Сытника, директора Антикоррупционного бюро, передумали «слуги народа» накануне визита Блинкена. На сайте Верховной Рады появился текст законопроекта № 5459 о Национальном антикоррупционном бюро Украины, который предлагает дать Кабмину полномочия по назначению и увольнению председателя НАБУ.

Источник: Facebook